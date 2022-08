Komiker lander drømmejob

Når dansk film og tv bliver hyldet og hædret af seerne og biografgængerne til uddelingen af Svend Prisen 2022, bliver det komiker og skuespiller Lars Hjortshøj, der guider publikum og de nominerede gennem aftenen i det sydfynske.

Den tjans har den garvede entertainer drømt om, for der er ifølge ham noget ganske særligt ved Svend Prisen, som i år løber af stablen 31. august i Krøyers Have i Svendborg.

- Det er en opgave, jeg virkelig gerne vil have, for Svend Prisen er meget sympatisk, siger han og uddyber:

- Nu er jeg en af dem, der ofte står foran et publikum og får ret kontant afregning. Men jeg synes, det er sundt for alle kunstner-gøglertyper at blive mindet om, at der sidder nogle i den anden ende, som vi fortæller historierne til. Det skal vi mindes om, for at kunsten ikke lukker sig om sig selv, lyder det fra Lars Hjortshøj.

Lukket miljø

Til Svend Prisen uddeles der 12 statuetter. Blandt andet til Årets Danske Tv-dramaserie, Årets Håb og Årets henholdsvis Kvindelige og Mandlige Hovedrolle.

I alle de regulære kategorier er det suverænt publikum, der vælger vinderne ud fra nominerede fundet i de seneste 12 måneders mest populære biograffilm og tv-serier. Blandt andet 'Badehotellet' og 'De forbandede år II'.

Derudover uddeles også Juryens Særpris og Svend Hædersprisen, som i år tilfalder Lars Mikkelsen.

Priserne bliver overrakt til et show, som publikummer kan komme og overvære. Så det er ikke en lille branchefest for en udvalgt, inviteret skare, men en regulær folkefest, lyder det fra Lars Hjortshøj.

- Jeg tror, de fleste dygtige skuespillere, instruktører og filmfolk har publikum for øje. Men det bliver tit et lukket miljø, hvor vi sidder og klapper hinanden på skulderen, og det bliver beskyldt for at være indspist og elitært, siger han og fortsætter:

- Der skal være plads til de snævre film, men også til de film og serier, der appellerer til et bredere publikum, og det fejrer Svend Prisen.

Utrolig stolt

Selv om der også skal overrækkes statuetter i flere udenlandske kategorier, oplever Lars Hjortshøj primært Svend Prisen som en hyldest til de publikums-populære danske film og serier derude.

- Det er jeg utroligt stolt af at være en del af. Men så er jeg heller ikke mere imponeret, siger Lars Hjortshøj med et grin og uddyber så:

- Jeg har besluttet mig for, at jeg tager det med en vanlig - og måske klædelig - distance til det hele, selv om jeg jo godt ved, at jeg også er en del af filmbranchen.

- Men jeg er først og fremmest komiker, så jeg er ikke på den måde fedtet ind i branchen og kan sagtens tillade mig at tage det i lidt strakt arm. Det er nok også derfor, man ringer til sådan en som mig.

Nørdet og selvhøjtideligt

Lars Hjortshøj har været en del af den danske underholdningsbranche siden begyndelsen af 90'erne.

Kigger man ned over hans farverige repertoire, finder man foruden comedy, standup og satire en lang række roller fra film og tv.

For at nævne et udpluk har han medvirket i Susanne Bier-dramaet 'Brødre', DR-dramaserien 'Krøniken', haft hovedrollen i den selvbetitlede serie 'Store Lars' på TV3 og er en fast karakter i 'Klovn', hvor han spiller en karikeret udgave af sig selv.

Men først og fremmest er han komiker, som han selv siger det, og det er det jakkesæt, han ifører sig, når han styrer slagets gang til Svend Prisen 2022.

- Der kommer selvfølgelig en del branchefolk, og det er ikke det nemmeste publikum at optræde for. Det ved jeg selv. Vi sidder da og vurderer hinanden helt teknisk, siger Lars Hjortshøj og fortsætter:

- Det bliver lidt nørdet og visse steder lidt selvhøjtideligt, og det er det, jeg har sat mig for at punktere, for til Svend Prisen møder vi jo dem, vi laver filmene til - publikum.

Adspurgt, hvor han får modet til det, lyder svaret med et grin:

- Jeg tror, det er en kombination af en smånaiv selvopfattelse og så 30 års rutine.

Afstemningen om, hvem der skal løbe med statuetterne, er åben på Svend Prisens officielle hjemmeside og løber frem til 25. august, inden vinderne afsløres til årets uddeling 31. august.