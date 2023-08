Komiker overrasket: Skal til møde med Mette F.

Den danske komiker Dan Andersen har de senere år brugt sin platform til blandt andet at fortælle om problemerne ved ufrivillig barnløshed, hvor han har taget udgangspunkt i sine egne problemer med lav sædkvalitet.

Og nu kan komikeren altså glæde sig over, at hans budskab er nået helt op til de øverste lag i samfundet.

Han har nemlig modtaget et brev fra selveste statsminister Mette Frederiksen, hvor hun inviterer ham til et møde om ufrivillig barnløshed, fordi regeringen ønsker at sætte fokus på emnet. Det fortæller komikeren til Ekstra Bladet.

- Jeg ved faktisk ikke så meget om mødet, andet, end at jeg skal mødes med statsministeren og en gruppe andre mennesker, der er i samme båd som mig. Jeg tror, det er et løst møde, hvor statsministeren ligesom skal samle info om emnet. Og det synes jeg er ret stærkt.

Dan Andersen fortæller desuden, at han modtog brevet tirsdag 29. august, og at mødet afholdes torsdag 31. august.

Overrasket og stolt

- De færreste mennesker prøver nok at få et brev fra statsministeren. Hvad tænker du, da du ser brevet?

- Jamen altså, først er det meget uvirkeligt. Men jeg blev da både overrasket og glad. Og jeg er sgu stolt og rørt over, at mine fjollerier på en scene kan nå helt til tops.

- Jeg tog jo en beslutning tilbage i 2019 om, at nu ville jeg begynde at tale mere om de her ting, som virkelig har betydet noget for mig. Og så er det bare virkelig dejligt at se, at det har værdi.

Endelig far

På trods af Dan Andersens lave sædkvalitet formåede han og hans kæreste alligevel at blive forældre i november 2022.

Det skete efter en lang kamp med fertilitetsbehandling, som han tidligere har fortalt om til Ekstra Bladet.

Siden har han brugt sin egen kamp til at sætte fokus på problemet ved blandt andet at tale om problemet på scenen, hvilket han har modtaget rigtig mange gode henvendelser på.

- Jeg har oplevet at få meget positiv feedback, og en hel del af dem, der har henvendt sig, har sagt, at de er glade for, at der er nogen, der stiller sig frem og snakker om det, siger han til Ekstra Bladet.

Burde få flere midler

Selvom Dan Andersen endnu ikke ved, præcis hvad mødet kommer til at gå ud på, så har han da nogle bud på, hvordan regeringen kunne forbedre vilkårene på fertilitetsområdet, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er altid svært med børneområdet, fordi jeg synes jo også, at der mangler pædagoger og klasselærere, så jeg synes, at hele børneområdet burde få mange flere midler, siger han og fortsætter:

- Men jeg synes da, at det kunne være dejligt, hvis man kunne få flere insemineringsforsøg for at fjerne noget af stressen.

I 2024 kan man endnu en gang opleve Dan Andersen tale om de mange problematikker med nedsat sædkvalitet. Det sker i hans nye onemanshow, 'Nedsat hørelse, nedsat sædkvalitet, opsat far!'

