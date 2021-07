Kommer med opsang: - Det skal fandeme være løgn

Skuespilleren Ditte Ylva, der blandt andet er kendt fra 'Hånd i hånd' på TV3, nyder lige nu sydens sol i Grækenland, hvor hun er på ferie med sin kæreste.

Undervejs har hun delt flere billeder af sig selv fra de skønne omgivelser, hvor hun blandt andet boltrer sig i bølgen blå iført badetøj.

Selvom hun overvejende har fået positive reaktioner på sine billeder, har et par negative kommentarer sneget sig ind og sat sig fast, efter et par følgere skrev, at hun havde 'bildæk'.

Det har nu fået Ylva til at komme med en opsang på sin Instagram-profil, hvor hun har delt en række uredigerede billeder af sig selv i bikini.

Den kan du læse herunder ...

Vigtigt at dele

Til Ekstra Bladet fortæller hun, hvorfor det var vigtigt for hende at dele de ærlige billeder.

- For mig handler det her om, at jeg faktisk, inden jeg delte det her billede, tænkte, om jeg så lidt tyk ud, og derfor havde jeg tænkt over, om jeg overhovedet ville dele det, siger hun og fortsætter:

- Og der tænkte jeg, 'Ej, sådan skal jeg slet ikke tænke' og delte det, og så var det jo vildt, at der var nogle, der kommenterede lige præcis det, og så tænkte jeg: 'Det skal fandeme være løgn.' Jeg blev egentlig ikke ked af det, men jeg tænkte, at det var utroligt, og jeg blev da også lidt ramt, siger hun.

Ditte Ylva har tidligere medvirket i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Ditte Ylva fortæller, at hun tidligere selv har været meget bevidst om, hvordan hun ser ud på billeder, og det vil hun gerne gøre op med.

- Når jeg kiggede tilbage på billeder af mig i bikini, bemærkede jeg, at man ofte ikke kunne se min mave rigtigt. Så stod jeg for eksempel med vand til navlen eller andet, og det synes jeg var tankevækkende, og så blev jeg enig med mig selv om, at sådan skal det virkelig ikke være.

Mere afslappet

Ditte Ylva fortæller, at hun derfor også er glad for, at der de seneste år er kommet mere fokus på kropspositivisme, og at det også har påvirket hende selv.

- Jeg kan mærke, at jeg selv er mere afslappet, end jeg var for 15 år siden. Jeg voksede op med en model som Kate Moss som forbillede, som jo bare var sindssygt tynd, og dengang var der ikke noget, der hed plus size, siger hun og fortsætter:

- Jeg er meget taknemmelig for de kvinder, der er gået foran i forhold til, at vi i dag har rykket os så meget, som vi har, for det er virkelig vigtigt, at vi er mere afslappede omkring vores kroppe. Det her gav mig lyst til at give mit pip til debatten.

Siden Ditte Ylva har delt billederne, er det væltet ind med rosende ord.

- Jeg har fået sindssygt mange gode kommentarer, og det er jeg meget glad for, siger hun og fortsætter:

- Men jeg kan se, at der er nogle, der skriver, 'at jeg er helt perfekt'. Det er ikke pointen med, at jeg deler. Pointen er, at man skal være den, man er, og at alle kroppe er smukke. Og så må jeg bare sige, at der er vigtigere ting, end hvordan ens krop ser ud. For eksempel at den er rask.