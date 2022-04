Kommer med opsang: - Gjorde ondt hver gang

Lotte Friis og hendes mand, Christoffer, kæmpede med at blive gravide, og samtidig måtte de hele tiden svare på spørgsmålet om, hvornår de skulle have børn

Kort efter nytår kunne den tidligere elitesvømmer Lotte Friis og hendes mand, Christoffer Schnack, dele den glædelige nyhed, at de skulle være forældre til en lille pige.

Og selvom lykken var stor, havde parret være igennem en lang kamp for at nå dertil, afslører Lotte Friis nu i et ærligt opslag på Instagram.

'På sådan en 2. Påskedag skal der sandheder på bordet. Eller i hvert fald deles. Jeg tænkte, det var på tide at dele en hård tid i Christoffers og mit liv', indleder hun sit opslag, som Ekstra Bladet har fået lov at dele.

'I 2021 gennemgik Christoffer og jeg hård kamp. En kamp som kun vores nærmeste kendte til. Vi havde fået mærkatet uforklarlig barnløshed klistret på os. Et mærkat der ikke gjorde hverdagen let, og drømmen om far, mor og barn syntes langt væk. Et mærkat der betød mange lægebesøg, indsprøjtninger og lange snakke om fremtiden. Men med kærlighed til hinanden og hjælp fra det danske sundhedsvæsen er det lykkedes os at blive gravide', fortsætter Lotte Friis, der i dag arbejder som radiovært.

'Det sværeste'

Men ikke nok med, at parret måtte igennem opslidende behandlinger. De måtte samtidig også forholde sig til omverdenens tanker og meninger om deres privatliv.

'Det sværeste har for os været, at vi tit har skullet forholde os til spørgsmålet: Skal I ikke snart have børn? Et spørgsmål der gjorde ondt hver gang vi fik det', skriver Lotte Friis.

Derfor kommer hun med en stærk opfordring til folk derude.

'Så husk, når du møder andre mennesker, at du måske ikke kender deres kamp. Og det gælder ikke kun barnløshed, men andre aspekter i livet. Så næste gang overvej, om dit nysgerrige spørgsmål bør stilles', skriver hun.

Lotte Friis har ikke ønsket at uddybe sit opslag over for Ekstra Bladet. Hun har dog tidligere fortalt, at hun og Christoffer glæder sig helt enormt til juli, hvor deres lille datter skal komme til verden.

- Det er første gang for os begge to. Jeg glæder mig meget, men samtidig er jeg jo også lidt skræmt, for pludselig har man et helt menneske, man skal passe på. Men lige nu tror jeg bare, at vi er så glade, at bekymringen først melder sig, når tiden kommer, sagde hun tidligere på året.