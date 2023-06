Kommer med stor nyhed: 'Han er her'

Det vælter ind med lykønskninger til tidligere realitypige og nuværende influencer Irina Olsen og hendes mand, dj og producer Morten Brangstrup Olsen alias Faustix.

De er nemlig i går blevet forældre til deres andet fælles barn - en lille dreng.

Det afslører Irina Olsen på sin Instagram-profil lørdag morgen.

Parret, der også sammen er kendt fra Discovery+-serien 'The Olsens', har i forvejen Alessia på otte år.

'Stort, stort tillykke til jer alle', skriver blandt andre tv-værtinde Puk Elgaard til Irinas opslag - en video af den lille nys små fødder iklædt sokker og Faustix' tatoverede hånd, der holder babyen i hånden.

'He is here' (han er her), lyder teksten til opslaget, som du kan se her.

Nu er irina Olsen og dj Faustix forældre til to. Foto: Kenneth Meyer

Man har gennem hele graviditeten kunnet følge med i udviklingen på Irina Olsens Instagram-profil, hvor hun ikke har været nærig med billeder af sin flotte gravide mave.

Man har dog på det seneste kunnet fornemme, at parret længe har været utålmodige for at møde den lille ny.

Det er altså nu sket, og tillykke-tilkendegivelserne vælter ind:

'Kæmpe stort tillykke', skriver danser Claudia Rex, som i øvrigt selv forleden afslørede, at hun atter er gravid.

Også andre kendte har været inde hos Irina Olsen på Instagram og skrive tillykke - heriblandt Medina, Mathias Helt, Fallulah og Stephanie Fisker.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra de nybagte dobbeltforældre.