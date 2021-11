Komponist og pianist Svenn Skipper er død efter længere tids sygdom.

Det skriver Politiken.

Han blev 74 år gammel.

Mange vil især kende Skipper som skuespiller Ghita Nørbys mand gennem mange år. I 2011 blev de skilt efter 27 års ægteskab. Parret fandt igen melodien, men gik atter hver til sit i 2018.

Ghita Nørby har tidligere fortalt åbent om, at Skipper for et par år siden blev ramt af Alzheimers og derfor flyttede ind på plejehjemmet Lotte.

- Han bliver passet af et professionelt og varmt personale, som han er glad for. Han bliver desværre gradvist dårligere på grund af Alzheimers, sagde Nørby i den forbindelse til Her & Nu.

- Jeg anede ikke, at han var syg, før meget sent i vores liv sammen. Vi blev skilt i 2011, prøvede igen som kærester et par år senere, inden vi måtte give op. Han har Alzheimers. Det udviklede sig langsomt, han havde været syg i årevis, og først til allersidst fandt hans sygdom en vej, der gjorde den tydelig, har Ghita Nørby tidligere fortalt om, hvordan sygdommen påvirkede deres forhold.

Skipper og Nørby var i mange år et par. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mange talenter

Svenn Skipper var uddannet pianist og hørelærepædagog ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Men gennem årene har han bevæget sig i mange kroge og afkroge af musikken.

Med god grund er han blevet kaldt et af den danske musikscenes flittigste mennesker. Pianist, kapelmester, arrangør og komponist er blot nogle af titlerne.

Dertil kan tilføjes orkesterleder, producer og solist.

Gennem årene er det blevet til pladeindspilninger med kunstnere som Peter Belli, Gustav Winckler, Maria Stenz, Kurt Ravn og Frits Helmuth.