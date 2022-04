Konfronteret af mange kvinder: - Det er underligt

Kasper Hjulmand er vant til at være i fokus for sin trænerkarriere i fodbold, men i et nyt stor interview kommer man tættere på den private version af ham og ikke mindst hans hyldest til sin kone, som han kyssede første gang for 30 år siden

Han er vant til at være i mediernes søgelys og en vellidt mand, som alle gerne vil tale med, men før EM sidste sommer var det oftest med fodbolden som omdrejningspunkt.

Den ultrapopulære landstræner, der for alvor vandt danskernes hjerter i forbindelse med netop EM-slutrunden i fjor, hvor Christian Eriksen som bekendt faldt om med hjertestop, har dog traditionelt ikke været en mand, der endte i tabloidavisernes eller ugebladenes spalter for det, der sker derhjemme i privaten eller i hans liv, når han ikke er på træningsbanen.

Før nu.

Magasinet Alt for Damerne har således lavet et stort interview med 50-årige Kasper Hjulmand om kvinder, kærlighed og en hyldest til hans kone, Vibeke, som han mødte på en højskole i Vejle i 1992.

De mødtes i 1992 på en højskole i Vejle, hvor han faldt for hende med et brag. Det var en 'overrumpling', siger han i dag. Foto: Niels Henrik Dam/Ritzau Scanpix

Missede stor kamp

Årsagen til, at han pludselig er blevet interessant for et dameblad, er, at journalisten havde set en overskrift i Berlingske med titlen 'Derfor erklærer kvinder deres kærlighed til Hjulmand'.

Og netop kærligheden kostede ham faktisk EM-semifinalen i Göteborg samme år, som han mødte Vibeke (Danmark gik som bekendt senere hen og blev europamestre, red.), fordi han hellere ville til Bornholm, hvor han skulle møde sine nye svigerforældre for første gang, end med sine egne forældre til det svenske.

Siden har parret holdt sammen og har også fået tre børn, Marcus, Mikkel og Liva. De bor til daglig i Lillerød i Nordsjælland, selv om han oprindelig er fra Djursland og hun altså fra klippeøen.

Hjulmand indrømmer, at det er rigtigt nok, at kvinder er begyndt at interessere sig mere for ham end tidligere, hvor han bare var en småanonym træner, der endnu ikke var landskendt. I hvert fald ikke - som nu - blandt folk, der overhovedet ikke går op i fodbold.

- Lige efter EM var jeg i Tisvilde og spise med min kone og datter, og der var nogle kvinder, der begyndte at sidde og råbe til mig. Hvorefter Liva (hans datter, red.) sagde til mig: 'Det kan man da ikke, far - du er her jo sammen med mor'. Så der har været nogle af de situationer. Jeg synes, det er underligt. Og min datter synes, det er meget underligt, når fremmede kvinder tager fat i mig. Men ... så siger jeg til Liva: 'Du kan godt forstå det, kan du ikke, skat?', griner Hjulmand i Alt for Damerne.

Stor inspiration

Han fortæller ivrigt om konen Vibeke, den livsglade bornholmske kvinde, som altid er positiv. Ifølge ham er der virkelig tale om en kvinde, der med et fodboldudtryk sætter holdet før sig selv.

Hjulmand mener, at Vibeke lever et 'altruistisk liv' og gør meget for sin familie og sine venner, ligesom hun er en kæmpe inspiration for ham, i forhold til hvordan man kan være god for andre.

Kasper Hjulmand blev i sommer set græde flere gange. Især da landsholdet kom hjem til Kastrup efter at være slået ud i semifinalen mod England i London, kunne han ikke holde masken og tårerne tilbage længere efter en tid, der havde budt på et ekstremt stort pres - og en spiller, der var død på banen i fem minutter.

Grådlabil

I interviewet sætter han også fokus det faktum, at han er grådlabil, og fortæller om sit bryllup med Vibeke i år 2000.

Han hulkede sig således gennem talen og fortæller i dag, at han ofte bliver ramt af den dybe kærlighed til dem, der er tættest på ham - konen og ungerne. Der skal ikke så meget til, lyder det, og selv en film i tv kan få tårekanalerne på overarbejde hos landstræneren.

- Det er blevet meget værre, efter at jeg selv fik børn, siger Hjulmand.

Læs interviewet, dog i forkortet form i forhold til det fysiske blad, på Alt.dk her.