Kongehusets nære venner reagerer: Det er dybt ulykkeligt

Greveparret Christian og Mette Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær Slot på Langeland reagerer nu på de afsløringer om vold, mobning og krænkelser, der er kommet frem om kostskolen Herlufsholm i kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms Hemmeligheder'.

Parret har haft fire børn, Ditlev, 30, Frederik, 28, Emilia, 24, og Clara, 21, på skolen som kostelever, og selvom greveparret fortæller, at deres børn ikke selv har haft dårlige oplevelser på skolen, er de chokerede over at høre om de kritisable forhold, der nu har set dagens lys.

Det fortæller de til Billed-Bladet.

- Det, der er kommet frem i dokumentaren, er både både rystende og forfærdeligt. Det er ikke noget, vi genkender fra vores fire børn, der har gået på Herlufsholm Skole, eller som vi er bekendt med. De har haft nogle vidunderlige skoleår dernede. Og de har været så glade for at være elever på skolen, for de oplevelser, de har haft, og de venner, de har fået, mens de har været der. Der er ingen af vores børn, der har oplevet det, som vi har set i udsendelsen, lyder det fra grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig.

Hun fortæller videre, at hun og ægtemanden selvfølgelig tager kraftigt afstand fra den vold og mobning, der har set dagens lys, og at det er 'dybt ulykkeligt' og 'på ingen måde acceptabelt', at børn og unge er udsat for sådanne ting på en skole.

Hun kalder samtidig på, at afsløringerne får konsekvenser for dem, der står bag blandt andet mobning og krænkelser, og at der bliver gjort noget ved problemerne på skolen.

Greveparret er nære venner af det danske kongehus, og de ses med jævne mellemrum til store fester og andre arrangementer.

Her ses prins Christian sammen med sine forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, i forbindelse med prinsens første skoledag på Herlufsholm. Foto: Keld Navntoft/Kongehuset

Vi er dybt rystede

Kronprinsparret har i øjeblikket deres ældste søn, prins Christian, indskrevet på Herlufsholm, mens også prinsesse Isabella inden længe starter i niende klasse på skolen.

Derfor udtalte kronprinsparret sig også om TV 2-dokumentaren og de kritisable forhold, der blev beskrevet i den, kort efter udgivelsen.

'Som forældre til et barn, der går på Herlufsholm, er vi dybt rystede over de vidnesbyrd, der kommer frem i den aktuelle dokumentar om skolen. Det er hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af,' lød det i den forbindelse i en officiel meddelelse fra kronprinsparret.

'Det er helt uacceptabelt. Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige.'

Dokumentaren om Herlufsholm har siden fået flere partier til at indkalde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til et samråd, hvor hun skal svare på spørgsmål om forholdene på Herlufsholm.