Konkurs med et brag: - Det har været et helvede

For Michael 'Skatter' Sommer, der blev kendt for sin medvirken i 'Gift ved første blik', har det været en tung sommer.

Siden maj har tv-kendissen måttet lægge fem selskaber i graven, hvoraf fire ifølge cvr-registret er under konkursbehandling, og det har i den grad været opslidende.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det har været tungt, og det har været ligesom at være i et helvede. Det har været rigtig hårdt at lægge ansigt til, når jeg ikke har følt, at det har været min skyld. Men sket er sket, og jeg vil ikke rette beskyldninger mod nogen, siger Michael Sommer.

Klar igen

Ikke desto mindre er han klar til at starte på en frisk. Og som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet har han da også allerede oprettet en ny virksomhed, der har fået navnet Glad Omsorg ApS.

Michael Sommer skal med selskabet fortsat beskæftige sig med privat hjemmepleje, som han gjorde med det nu konkursramte Vikargroup ApS.

Michael Sommer og hustruen Maria Kronholm ejer hver 50 procent af det nye selskab. Privatfoto/Wonderful Weddings

Ifølge Michael Sommer gik det galt på grund af en dårlig forretningspartner.

- Vi røg ind i en tvist, og jeg ønsker ikke at hænge nogen ud eller nævne nogen navne, men det betød i sidste ende, at vi måtte lukke firmaet.

- Hvad handlede den tvist om?

- Det vil jeg først gå ind i senere, for i øjeblikket sidder der stadig advokater og arbejder med at få konkurserne afsluttet. Men jeg kan sige, at min forretningspartner sad med økonomien, og jeg sad med drift og personale.

- Men du er eneste ejer i selskabet?

- Ja, udadtil har jeg været ejer, siger Michael Sommer.

En dominoeffekt

Ifølge Michael Sommer er der endnu ikke overblik over den samlede gæld i de selskaber, han har måttet dreje nøglen om på.

- Nej, det er der ikke. Men jeg kommer ikke til at hæfte personligt for noget. Jeg har jo haft flere forskellige firmaer, og nogle af dem er der ikke gæld i, men fordi de har hængt sammen, har det skabt en dominoeffekt, forklarer Michael Sommer.

I første omgang gik han konkurs med selskabet RS Car Group. Sidenhen kom turen til holdingselskabet Sommer Capital ApS samt virksomhederne Vikar Group ApS og Elektro Center ApS.

Maria Kronholm er direktør i det nye selskab. Hun pt sygemeldt, men Michael Sommer fortæller, at han håber, hun kan komme med om bord i fremtiden. Privatfoto

Det afholder ham dog ikke fra at starte på en frisk med Glad Omsorg, hvor han vil servicere samme kundebase som med Vikargroup.

- Vi vil kæmpe videre for løfte kvaliteten i ældreplejen. Det har hele tiden været min vision, at ældre får den bedste pleje og omsorg, og det er også det, vi vil gå ind i med det her firma, siger han.

- Synes du, det er fair over for de kreditorer, som mangler penge, at du starter op igen så hurtigt efter konkursen?

- Det er ikke sikkert, at der overhovedet er nogen kreditorer. Vi havde 1,7 millioner kroner udestående i fakturaer, da Vikargroup lukkede. Med Car Group var det en anden snak, men Vikargroup var en overskudsforretning, forklarer Michael Sommer.

- Det er jo sådan, at når man går konkurs, kommer det offentlige ofte til at hænge på nogle udgifter. Er det fair, synes du?

- Det offentlige hænger ikke på noget, for alle vores udgifter til det offentlige er betalt. Der er ingen udeståender til skat eller lignende,fastholder han.

Ikke ske igen

Michael Sommer fortæller, at kapitalen til at starte Glad Omsorg kommer fra hans og hustruen Maria Kronholms personlige opsparing.

Selskabet er da også allerede i drift, og Michael Sommer håber, at han inden længe kan genansætte de ansatte, som mistede deres job i forbindelse med konkursen.

- Hvordan vil du undgå, at du kommer til at gå konkurs igen?

- Det er vigtigt for mig at sige, at jeg aldrig på noget tidspunkt har ønsket at gå konkurs og stå i den her situation. Og det her kommer ikke til at gå konkurs, siger han og tilføjer:

- Jeg vil sørge for at samarbejde med de rigtige og tage de rigtige valg fremover. Jeg har lært meget af det her, blandt andet at jeg skal stole på min mavefornemmelse.