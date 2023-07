Konkurs med et brag

Det har indtil videre ikke været en nem sommer for Michael 'Skatter' Sommer, som er kendt fra tv-programmerne 'Gift ved første blik' og 'Ex on the Beach'.

Tilbage i maj måtte tv-kendissen dreje nøglen om i selskabet RS Car Group efter det, som Michael Sommer over for Ekstra Bladet beskrev som en hård tid med manglende omsætning og høje udgifter som følge af inflationen.

For omtrent en måned siden var den gal igen, og Michael Sommers holdingsselskab, Sommer Capital ApS, blev meldt konkurs.

Nu er de ulykkelige omstændigheder tilsyneladende fuldendt, for ifølge det offentlige virksomhedsregister er Michael Sommers selskab Vikargroup ApS nu også under konkursbehandling.

Derudover ejer han selskaberne Elektro Center ApS og Sosu Gruppen ApS, som begge er under frivillig likvidation. Det betyder, at Michael Sommer nu kun råder over sin enkeltmandsvirksomhed, Hjortkronholm Gård, som han ifølge virksomhedsregisteret bruger til hesteavl.

Michael Sommer blev kendt, da han medvirkede i 'Gift ved første blik' i 2019. Han blev skilt fra sin tv-hustru og er siden blevet gift igen med Maria Kronholm, som ses på billedet. Privatfoto

Hård tid

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michael Sommer, som oplyser, at han for nuværende ikke har nogen kommentarer til den seneste konkurs i rækken.

I forbindelse med konkursen i RS Car Group fortalte han dog, at situationen havde ramt ham hårdt.

- Jeg er stresset. Jeg havde egentlig heller ikke lyst til at snakke med dig. Jeg synes, det er hårdt. Men altså, man kommer over det, sagde Michael Sommer til Ekstra Bladet dengang.

Han slog samtidig fast, at han ville bruge alt sin energi på Vikar Group ApS, som altså nu er konkurs.

- Der er fuld fokus på Vikar Group nu, og så glæder jeg mig nok til en smule mindre stress, færre bekymringer og et nyt kapitel hjemme. Og så har jeg et lille projekt, som måske kommer i fremtiden, lød det dengang fra Michael Sommer.