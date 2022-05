Konkurs med milliongæld til staten: Starter nyt firma med DR-kendis

Julie Zangenbergs Cozy by JZ gik sidste måned konkurs med en gæld til staten på tre millioner kroner. Nu har hun stiftet Cozy ApS med Birgit Aaby fra 'Løvens hule' - men der er larmende tavshed

Det er blot en måned siden, at Julie Zangenbergs Cozy by JZ gik konkurs med et brag.

Den tidligere skuespiller, der i 2016 stiftede firmaet med Erik Rasmussen, fortalte på Instagram, at det var coronakrisen, der var årsag til konkursen, og Ekstra Bladet kunne kort efter afsløre, at firmaet har en milliongæld til staten.

Helt konkret var der ifølge selskabets egen konkursbegæring en gæld for a-skat, moms og lign. til staten på 1,5 millioner kroner, ligesom statens finansieringsfond, Vækstfonden, havde pant i virksomheden efter et lån på samme beløb.

De tre millioner kroner til staten og 1,4 millioner til andre kreditorer bragte den anslåede gæld op på 4,4 millioner kroner, og den var tilsyneladende blevet for uoverskuelig for dem til at betale. Derfor begærede de selv selskabet konkurs.

Af konkursbegæringen fremgår det, hvilken anslåede aktiver og passiver, der er i det konkursramte selskab. Den udstregede kreditor er Vækstfonden, har Sø- og Handelsretten og Vækstfonden efterfølgende bekræftet over for Ekstra Bladet. Foto: Sø- og Handelsretten

Går sammen med DR-kendis

Men den udmattende kamp, Julie Zangenberg ifølge hende selv kæmpede op til konkursen, har ikke slået hende ud, ligesom hun tilsyneladende ikke har mistet troen på brandet.

Af det offentlige virksomhedsregister fremgår det, at Julie Zangenberg 4. maj 2022 stiftede selskabet Cozy ApS med formålet 'at drive virksomhed med handel og produktion af modetøj og accessories samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse'.

Samtidig kan man på Cozy by JZ-hjemmesiden læse, at 'Cozy 2.0 kommer snart', hvor de også vil fortælle 'historien bag', som det lyder.

Selskabet er stiftet sammen med erhvervskvinden Birgit Aaby, som mange formentlig vil kende fra DR1-programmet 'Løvens hule', hvor hun i flere år investerede, eller fra 'Vild med dans' hos konkurrenten TV 2.

Julie Zangenberg er direktør i det nye firma, som hun ejer 75 procent af. Den tidligere DR-løve ejer de sidste 25 procent via et holdingselskab, som hun reelt set ejer med sine tre børn, men som hun styrer driften af. Selskabet har endnu ikke leveret regnskab.

Birgit Aaby er udover 'Løvens hule' og erhvervslivet også kendt fra 'Vild med dans', hvor hun medvirkede i 2019. Her ses hun med dansepartneren Frederik Nonnemann. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

53-årige Birgit Aaby er dog en særdeles holden kvinde. Hun grundlagde sin formue med rengøringsselskabet Combi Service, som hun stiftede i 1998 og siden har skabt en særdeles god forretning ud af.

Hendes personlige holdingselskab havde ved udgangen af 2020 en egenkapital på 28.457.850 kroner.

Tavshed om nyt firma

Det har ikke været muligt at få endegyldigt bekræftet, hvorvidt Julie Zangenberg har købt brandet og/eller andet ud af konkursboet, så hun kan genopstå med Cozy by JZ.

Konkursboets kurator, Gunvor Sundgaard Happe, vil over for Ekstra Bladet hverken be- eller afkræfte, hvorvidt der er blevet solgt noget fra konkursboet på nuværende tidspunkt.

Siden torsdag først på aftenen har Ekstra Bladet forsøgt at få kontakt til Julie Zangenberg og Birgit Aaby, men ingen af de to er vendt tilbage på henvendelserne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet var med Zangenberg bag kulissen på Cozy by JZ, der inden pandemien var i 140 butikker - læs alt om eventyret her.