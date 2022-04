Konkurs med milliongæld til staten

Det var en trist Julie Zangenberg, der tidligere på ugen trak stikket på sit selskab Cozy by JZ.

I et opslag på Instagram fortalte hun, at coronakrisen havde været dyr for tøjfirmaet, der derfor måtte indgive en konkursbegæring.

'Vi har kæmpet en udmattende kamp mod nedlukninger af butikker, enorme forsinkelser af vareleverancer (sidste år ankom vores vinterkollektion blandt andet fire måneder for sent) og enorme stigninger i fragtpriser. Frustrationen og meningsløsheden er kun endnu større, da vi har været i konstant vækst og fremgang salgsmæssigt, skrev hun i opslaget.

Milliongæld til staten

En aktindsigt i konkursboet, som Ekstra Bladet har fået i Sø- og Handelsretten, viser, hvor hårdt ramt selskabet har været.

Her fremgår det blandt andet, at der er gæld til det offentlige for a-skat, moms og lign. for samlet 1.500.000 kroner, ligesom diverse andre kreditorer har 800.000 til gode. Af aktindsigten er navnene på de kreditorer streget ud, og det er derfor ikke muligt at se, hvem firmaet skylder penge.

Af listen over kreditorer fremgår det desuden, at der er en udstreget kreditor, som selskabet skylder 1.500.000 kroner. Ekstra Bladet kan dog via tingbogen bekræfte, at der er tale om statens finansieringsfond, Vækstfonden, som 23. april 2021 gav et lån til selskabet.

Vækstfonden bekræfter over for Ekstra Bladet, at Cozy by JZ modtog et lån som en del af de krisepakker, som Vækstfonden blev bedt om at administrere i forbindelse med coronakrisen sidste år.

Derudover skylder firmaet samlet 600.000 kroner i ansvarlig lånekapital - altså et lån, hvor långiver i tilfælde af konkurs accepterer at vente med at modtage penge, til alle andre kreditorer har fået - samt løn og feriepenge.

Desuden fremgår det, at der ved konkursen var aktiver for et anslået beløb på 1.085.000 kroner i selskabet, hvorfor den samlede gæld altså er anslået til 3.315.000 kroner.

Her fremgår det, hvilken anslåede aktiver og passiver, der er i det konkursramte selskab. Den udstregede kreditor er Vækstfonden, har Sø- og Handelsretten efterfølgende bekræftet over for Ekstra Bladet. Foto: Sø- og Handelsretten

Kurator kæmper for kreditorerne

Ekstra Bladet har talt med konkursboets kurator, Gunvor Sundgaard Happe, der i øjeblikket er i gang med at danne sig et overblik over konkursen.

Det er derfor endnu for tidligt at sige noget om, hvor mange penge af gælden hun håber på, at der kan inddrives for staten og de andre kreditorer.

- Jeg kan kun sige, at når et selskab går konkurs, skal vi på bedst mulig måde sikre de aktiver, der er i konkursboet, så vi skaffer mest mulig likviditet til kreditorerne. Og det, vi jo gør - som vi gør i alle andre konkursboer - er at se på, hvordan vi bedst muligt kan afhænde virksomheden, siger hun.

Det er set før i forbindelse med konkurser, at ejerne efterfølgende køber aktiverne tilbage og dermed igen kan drive selskabet videre uden den uoverskuelige gæld.

Det vides dog ikke, om det er en reel mulighed i Cozy by JZ.

- Jeg kan og må ikke på nuværende tidspunkt kommentere på, hvem der kunne være potentielle købere, lyder det fra Gunvor Sundgaard Happe.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Erik Rasmussen, der sammen med Julie Zangenberg stiftede firmaet. Han har dog takket nej til at medvirke i et interview og henviser i stedet til Zangenberg. Hun er dog endnu ikke klar til at tale om konkursen, lyder det fra hende.