Koppel scorer kassen på boligsalg

Nikolaj Koppel og hans hustru Sille har solgt deres lejlighed på Frederiksberg, og den har vist sig at være en rigtig god forretning

En million om året har Nikolaj Koppel tjent på at eje sin lejlighed på Frederiksberg.

Han og hustruen Sille Kroyer Kopper har nemlig netop solgt lejligheden for 11 millioner, hvilket er fire millioner mere end de syv millioner, som de gav for den for fire år siden.

Det skriver Se&Hør på baggrund af oplysninger fra Tinglysningen, som Ekstra Bladet ligeledes har verificeret.

Af skødet fremgår det, at det lejligheden er 120 kvadratmeter stor, samt at det endelige skøde blev tinglyst 3. august. Der er dog masser af tid til at finde en ny adresse, da overtagelsen først finder sted i februar 2023.

Ifølge Se&Hør er det dog ikke første gang, Nikolaj og Sille Koppel har tjent kassen på Frederiksbergs hede boligmarked. De gjorde nemlig det samme tilbage i 2018, før de købte den lejlighed, de netop har solgt.

Dengang solgte de deres daværende lejlighed for 11 millioner kroner, men her var gevinsten noget større.

Lejligheden havde de nemlig købt 15 år tidligere for blot 2.745.000 kroner, og dermed lød gevinsten altså på over 8,2 millioner kroner.

Nikolaj Koppel er musiker, mens han ligeledes er en kendt tv-personlighed, blandt andet som vært på 'Eurovision' i 2014 i København. I dag er han indholdsdirektør på podcasttjenesten Podimo, som han selv var med til at stifte.

Parret har to børn sammen.