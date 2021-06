Kort efter brud: Har fundet kærligheden igen

Tilbage i april meddelte kæresteparret bestående af realitydeltagerne Mike Jørgensen og Freja Steenholdt, der blandt andet har medvirket i realityprogrammet 'Singletown', at de havde valgt at gå hver til sit.

De to var ellers i slutningen af programmet blevet forlovede og planlagde det helt store bryllup, som altså aldrig blev til noget.

Men nu - blot få måneder efter deres brud - har Mike Jørgensen igen fundet kærligheden.

Det fortæller han til Ekstra Bladet. Her lægger han ikke skjul på, at han er meget glad for sin nye flamme, som er 20 år, selvstændig og hedder Sofie Mouritsen.

- Vi ses og har det dejligt sammen. Vi er glade for hinanden. Vi er ikke kærester, men tager tingene en dag af gangen og tager det i vores tempo, siger han.

De to har mødt hinanden over Instagram, og derefter har deres forhold udviklet sig.

- Jeg faldt faktisk over Sofie på Instagram, og så i to ugers tid blev hendes profil ved med at poppe op. Og så tænkte jeg: 'Der må være en mening med det her'. Så jeg valgte simpelthen at skrive til Sofie, og derefter sås vi og har siden set hinanden en del.

Mike friede til Freja under 'Singletown', men det blev aldrig til et bryllup. Foto: Discovery Networks Danmark

Virkelig sjov

Ifølge Mike Jørgensen er han meget vild med Sofie af mange forskellige grunde.

- Det, jeg er faldet for ved Sofie, er egentlig, at hun bare er sig selv, og så er hun bare virkelig så sjov. Og udover det er hun jo en sindssygt smuk pige, og så behandler hun mig godt og giver mig en masse kærlighed.

Mike Jørgensen er klar over, at flere måske vil mene, at han er kommet hurtigt videre efter bruddet med Freja, men det tager han ikke så tungt.



- Med hensyn til Freja og jeg ønsker jeg Freja alt det bedste. Der en grund til, vi ikke er sammen mere. Men man kan ikke styre sine følelser, og hvem man bliver glad for, og med Sofie var den der bare fra start af, siger han.

Udover 'Singletown' har Mike Jørgensen også medvirket i 'Paradise Hotel' i 2018.