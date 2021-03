Kort efter fødslen: Dansk kendispar venter barn nummer to

Det danske kendispar bestående af skiløberen Laila Friis-Salling og modellen Mads Madsen kunne i slutningen af april sidste år glæde sig over, at de blev forældre for første gang, da deres datter, Madeleine, kom til verden.

Den lille familie når dog ikke at forblive tre medlemmer ret længe.

Senere i år får de nemlig et nyt familiemedlem, for Laila Friis-Salling er gravid igen. Det fortæller de kommende forældre til to på Instagram.

'Storersøster Maddie overholder de sociale distance forhold og nøjes for nu med at facetime baby i lillemor Lailas mavse - en ny guldklump er på vej ind i familien,' skriver Mads Madsen til et billede af datteren, der kigger på et scanningsbillede.

Samme billeder har Laila Friis-Salling delt på sin profil med teksten:

'Storesøster Maddie facetimer med den lille guldklump der er inde Anaanas mave - børn nu til dags.'

Midt i krisen: Kendispar deler fantastisk nyhed

Udskød bryllup - og blev gravid

Lykken er derfor naturligvis stor hos parret. Det fortæller Laila Friis-Salling, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Vi glæder os sindssygt meget. Vi er meget glade. Det var jo planlagt, at det skulle være nu, fortæller den tidligere 'Vild med dans'-deltager, som er lidt mere end tre måneder henne i graviditeten.

De kender endnu ikke kønnet på det kommende familiemedlem, men parret er glade for, at de to børn kommer til at være så tætte på hinanden aldersmæssigt.

- Det var meningen, at vi skulle være gift til august, men det har vi udskudt, og så tænkte vi bare, at vi lige så godt kunne få et barn til, siger Laila Friis-Salling.

Kort inden fødsel: Dansk kendispar tager stort skridt

Hun fortæller, at parret altid har snakket om, at de skulle have to børn. Og når den kommende dreng eller pige er kommet til verden, har de ikke planer om at få flere ... endnu i hvert fald.

- Man ved jo aldrig, hvad der sker, når man så har fået barn nummer to, griner Laila Friis-Salling.

De ved endnu ikke, hvornår det udskudte bryllup skal finde sted. I første omgang har de udskudt det til engang i 2022, hvor coronakrisen forhåbentlig er overstået, og verden ser så normal ud, at der er plads til at holde en stor fest.