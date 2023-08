Kort efter skilsmisse: Er blevet far

Det har været nogle livsændrende måneder, DF-politikeren Peter Kofod har været igennem.

På under et år er han blevet skilt, har fundet en ny kæreste, og nu er han også blevet far.

På Facebook deler den 34-årige politiker selv den glædelig nyhed om, at hans datter er kommet til verden.

'Så er hun her endelig! Josephine og jeg er blevet forældre til den smukkeste lille pige. Det er utrolig overvældende at blive forældre - men kun på den gode måde', skriver han blandt andet i opslaget, hvor han også takker for personalet, der har hjulpet hans datter til verden.

'Nu skal vi etablere et godt hjem og en tryg barndom for vores datter. Og jeg gentager lige mig selv: hold nu helt op, hvor er hun bare smuk! Vi er taknemmelige over den gode behandling og hjælp, vi og vores datter har fået af de dygtige sygeplejersker, jordemødre og læger på sygehuset i Aabenraa. Nu glæder vi os til at komme i gang med den nye hverdag', skriver Peter Kofod.

Tilbage i november sidste år kunne Dansk Folkepartis gruppeformand fortælle, at han og hans hustru igennem mere end fire år, Vasileva Hristov, skulle skilles.

'Min kone og jeg har besluttet os for at gå hver til sit og blive skilt. Vi skal nu begge vænne os til en ny virkelighed. Det bliver selvsagt anderledes,' skrev Peter Kofod ifølge Se og Hør på Facebook dengang.

Og anderledes blev det i den grad.

Bare tre måneder senere - i februar i år - kunne Peter Kofod fortæller, at han og hans nye kæreste, Josephine Sakura Alstrup, ventede barn.

'Livet er en gave. Josephine og jeg har fået den største gave. Vi skal være forældre til en lille pige til sommer,' skrev han blandt andet i sit opslag, hvor han kom ind på, at familieforøgelsen ikke var planlagt.

'De største gaver er ofte dem, man ikke havde regnet med eller planlagt efter. Det gælder også i dette tilfælde. Men vi bliver rigtig gode til det og glæder os til sommer.'