Kort før fødsel: Reality-stjerne er blevet single

For blot to måneder siden kunne en lykkelig Fie Maria Krügermeier, kendt fra både 'Paradise Hotel' og 'For lækker til love', afsløre, at hun er gravid.

Men nu er lykken tilsyneladende brast.

I hvert fald når det kommer til kærligheden. Fie Maria Krügermeier har nemlig brudt med kæresten. Det skriver hun i en Instagram-story.

'Vi er gået ind i uge 20, og jeg er halvvejs med min lille Hugo dreng. I går fik jeg en grim overraskelse, der betyder, at det kun er mor og Hugo nu. Mod resten af verden,' skriver hun blandt andet.

Fie Krügermeier bekræfter også bruddet overfor Ekstra Bladet.

Meget sårbart

Fie Krügermeier skriver desuden i sin Instagram-story, at 'hele situationen er meget sårbar', hvilket hun uddyber overfor Ekstra Bladet:

'Det er sårbart, fordi jeg ikke får den familie, jeg troede, jeg skulle have. Tæppet blev revet væk under mig, og jeg har ikke behov for at sige noget min søn kan læse en dag og blive ked af,' fortæller hun og fortsætter:

'Han (sønnen, Red.) er meget elsket og ønsket af mig og mange omkring os'.

Reality-stjernen fortæller desuden, at faren 'skal være der i det omfang, han nu engang har lyst til,' når barnet kommer til verdenen.

Glæder sig stadig

Trods de kedelige nyheder så glæder Fie Krügermeier sig selvfølgelig stadig til at hendes søn kommer til verdenen, fortæller hun til Ekstra Bladet.

'Nu har jeg brug for ro og fokusere på lillemanden i min mave skal have det godt, for han er stadig det bedste, der er sket for mig uanset hvem, der er hans far. Jeg glæder mig helt ubeskriveligt til at han kommer til verden.'

Fie Krügermeiers eks-kæreste, og faren til hendes barn, har hele tiden ønsket at være privat, og har blandt andet ikke ønsket at blive delt på Fies sociale medier. Det har hun selv udtalt til Se og Hør.

