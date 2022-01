Kort før fødslen: Wafande og kæresten går fra hinanden

Det er ikke længe siden, en lykkelig Wafande kunne vise sin nye kæreste, influencer Ana Maxime, frem for pressen, og kort efter kunne parret også dele den glædelige nyhed, at de skulle være forældre i løbet af 2022.

Men nu er der desværre triste nyheder fra det kommende forældrepar. De er nemlig gået fra hinanden.

Det fortæller Wafande til Ekstra Bladet.

'Det er bekræftet. Men jeg har ingen yderligere kommentarer,' skriver musikeren i en besked til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Ana Maxime, men det har endnu ikke været muligt. For et par dage siden lagde hun dog et billede på Instagram, hvor hun mere end antydede, at hun var blevet single.

Kendt hinanden i mange år

Det var i oktober sidste år, at Ekstra Bladet mødte Wafande og Ana Maxime, da de sammen mødte op til PlanBørnefondens Pigepris i Kødbyen i København.

Der havde de været kærester i en måneds tid - men kendt hinanden meget længere.

- Vi har kendt hinanden i over 20 år, og nu har vi bare fundet hinanden. Det er dejligt. Vi mødte hinanden i byen, da vi var for unge til at tage derind, og så har vi kendt hinanden siden, sagde Wafande og understregede, at han var faldet for 'alt' ved sin nye kæreste.

Der var store smil hos parret i oktober. Foto: Henning Hjorth

Her fortalte han også, hvorfor de ikke var blevet kærester tidligere.

- Vi er heldigvis blevet voksne ... håber jeg da, grinede han.

Men nu er det altså slut mellem de to.

