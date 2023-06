Kort før luksus-konkurs: Hyrede kendt tv-clairvoyant

Konkursen truede, og pengekassen var mere eller mindre tom.

Det var virkeligheden for høreapparatselskabet Sinitone i midten af 2022, inden det omkring årsskiftet endte i total kollaps med konkurs og politiefterforskning.

Selvom situationen i selskabet tilsyneladende var kritisk, holdt Sinitone-ejerne dog ikke igen med udgifterne.

Således kan Ekstra Bladet nu afsløre, at de i selskabets sidste tid hyrede Rikke Hertz. Hun er spirituel virksomhedsrådgiver, mens mange også vil kende hende fra tv-skærmen. Her har hun blandt andet medvirket som clairvoyant i Kanal 4-programmet 'Nærkontakt'.

Rådgivning og udvikling

Ekstra Bladet er i besiddelse af en række fakturaer fra Rikke Hertz Counseling ApS til Sinitone.

Her fremgår det, at høreapparatselskabet fra 23. marts 2022 til 31. oktober 2022 betalte samlet set 92.986,14 kroner i løbet af det halve år.

Annonce:

Det fremgår af fakturaerne, at de dækker virksomhedsrådgivning og udvikling. Blandt andet betalte Sinitone 4. august 54.375 kroner for udvikling, men selv ikke hjælp fra den spirituelle verden kunne redde Sinitone.

Udviklingen i selskabet fortsatte nemlig efterfølgende i en negativ retning, og få måneder senere var Sinitone fortid. Et kort forsøg på at redde stumperne i december 2022 viste sig at være umuligt, og kort efter årsskiftet var konkursen en realitet.

Håndlæser-hustru på kursus

Som Ekstra Bladet tidligere har nævnt, var Rasmus Flor Bjerregaards hustru, Louisa Cocco Dalgaard, også ansat i firmaet til en månedsløn på 75.000 kroner, ligesom hun havde sin håndlæser-biks i firmaets lokaler i Roskilde. Kuratorerne i konkursen har siden rettet et krav på knap 3,5 millioner kroner mod hende for uberettigede lønudbetalinger.

Rikke Hertz er da heller ikke fremmed for Louisa Cocco Dalgaard. Af Facebook fremgår det, at forbindelsen mellem hende og Rikke Hertz går langt tilbage.

Annonce:

Således kommenterede Louisa Cocco i oktober 2018 på et opslag fra Rikke Hertz, hvor tv-clairvoyanten befinder sig på Bali og venter på en gruppe kunder, der skal deltage på en spirituel udviklingsrejse.

'Wow. Glæder mig til, jeg skal med til marts,' kommenterede Louisa Cocco billedet. Det har ikke været muligt at få be- eller afkræftet, om hun rent faktisk deltog i Bali-arrangementet i marts 2019.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Erkender og afviser

Rikke Hertz er blandt andet kendt fra tv-programmet 'Nærkontakt'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rikke Hertz. Hun erkender, at hun kender Sinitone samt Rasmus Bjerregaard og Louisa Cocco Dalgaard, men hun afviser dog, at hun kender dem privat.

- De har været klienter, og jeg har ikke privat kontakt med mine klienter. Jeg vidste slet ikke, at de var gået konkurs, siger Rikke Hertz.

Rikke Hertz ønsker ikke at gå nærmere ind i, hvad hun har lavet for Sinitone, ligesom hun ikke ønsker at be- eller afkræfte de beløb, hun skulle have modtaget for sine ydelser.

Annonce:

- Det er fortroligt mellem mig og mine kunder, siger hun og afviser desuden, at et høreapparatsfirma er langt fra, hvad hun slår sig op på på sin hjemmeside. Hun kalder det et nedladende spørgsmål og slår fast, at hun også rådgiver og hjælper store børsnoterede virksomheder.

Rikke Hertz har ydet en service for Sinitone - men hun ønsker ikke at tale om den. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekstra Bladet har efterfølgende spurgt Rasmus Bjerregaard, hvorfor de hyrede Rikke Hertz, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen. Heller ikke Louisa Cocco har reageret på spørgsmål.

Torben Linnet Albrekt, der var bestyrelsesformand og ejede 30 procent af Sinitone, afviser, at han var bekendt med, at selskabet hyrede Rikke Hertz.

- Jeg kan jo ikke sige, at hun ikke har leveret en ydelse, for jeg ved ikke, om Rasmus har haft hyret hende til noget. Men jeg ved, at ingen i organisationen nogensinde har hørt om, at hun leverede en ydelse, og et beløb så stort lige op til likviditetsproblemer ville jeg jo aldrig nogensinde godkende, siger han til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ejerne af Sinitone levede i luksus i tiden op til konkursen. Det vanvittige forbrug kan du læse meget mere om her, mens du her kan se deres vilde lønsedler.