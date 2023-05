Kort før premiere: Stjerne pådrager sig hjernerystelse

Et uheldigt fald under prøverne til Hjørring Revyen har sat den 70-årige skuespiller Preben Kristensen delvist ud spillet.

Han har pådraget sig en mindre hjernerystelse op til premieren på revyen, der i år fejrer sit 50-års jubilæum.

Det fremgår det af en pressemeddelelse fra Hjørring Revyen.

Skuespiller og operasanger Morten Staugaard er derfor indkaldt til at supplere Preben Kristensen, som skal skrue lidt ned for tempoet efter faldet og ikke vil kunne spille en hel forestilling på fuldt tryk.

- Vi tager naturligvis ingen chancer med hensyn til Prebens helbred, og vi har derfor fundet en særdeles dygtig ekstra skuespiller, nemlig Morten Staugaard, hvis bundne opgave er at aflaste Preben Kristensen i det omfang, det er nødvendigt, siger Henrik Baloo Andersen, der er direktør for Hjørring Revyen, i pressemeddelelsen.

Overtager visse opgaver

Preben Kristensen vil være klar til premieren. Men han kan på nuværende tidspunkt ikke spille en hel forestilling på fuldt tryk.

- Derfor kommer Morten til at overtage en del af Prebens opgaver, indtil det igen er trygt og forsvarligt for Preben at stå på scenen og give sig 100 procent, siger Henrik Baloo Andersen.

- Når det nu ikke kan være anderledes, er vi alle bare så glade for, at Morten er sprunget til med alle sine talenter. Han har knoklet som et bæst for at lære al materialet på rekordtid, og at der pludselig nu er seks særdeles kompetente skuespillere, der alle synger fantastisk, vil selvfølgelig ikke gå ubemærket hen.

Morten Staugaard er nordjyde og har siden 2014 været medlem af solistensemblet på Det Kongelige Teater.

Hjørring Revyen har premiere lørdag 10. juli.