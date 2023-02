Kort før retssag: Alt var væk

Robert Hansen er tiltalt for vold mod sin ekskæreste, reality-deltageren Nynne Larsen, og skulle tirsdag og onsdag have siddet på anklagebænken i Retten på Frederiksberg.

Ekstra Bladet var på plads i retten, men efter meget kort tid fortalte dommeren, at sagen var blevet udskudt på grund af et problem med anklageskriftet.

Robert Hansen valgte dog tilsyneladende, inden sagen blev skudt i gang, at lukke sin Instagram-profil og dermed fjerne alt indhold fra profilen, hvor han følges af mere end 65.000.

Det skriver Se og Hør.

Profilen er dog kort før klokken 13 tirsdag igen aktiv, og følgerne kan igen se hans billeder.

Sag udskudt

Robert Hansen er tiltalt for to tilfælde af vold og et enkelt tilfælde af grov vold, men sagen mod ham er indtil videre udsat på ubestemt tid.

Og det til stor ærgrelse for Robert Hansen selv.

- Jeg har jo ikke fået en god nats søvn, i jeg ved ikke hvor lang tid. Det er enormt psykisk stressende det her. Sådan ikke at vide og vågne med et sæt og tænke 'hvad fanden er klokken, hvad skal jeg, hvem siger hvad og hvorfor?', sagde han til Ekstra Bladet efter tirsdagens retsmøde og fortsatte:

- Jeg trænger i den grad til at få lukket ned for det kapitel. For det første er det så lang tid siden, men jeg er også et helt andet sted nu, og det her fylder bare rigtig meget.

Robert Hansens kendisadvokat Erbil Kaya, har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at Robert Hansen nægter sig skyldig i alle tre forhold.

