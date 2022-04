Kortfattet kærestepar: Det vil de ikke svare på

Sara Maria Franch-Mærkedahl og Nicolaj Kopernikus stod for to måneder siden offentligt frem og fortalte, at de var kærester

Tilbage i februar kunne skuespiller Nicolaj Kopernikus og vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl efter lang tid som nære venner bekræfte, at de var blevet kærester.

Dengang var det forelskede par ganske kortfattede om kærligheden, og det samme gjorde sig gældende, da Ekstra Bladet tirsdag mødte dem til premieren på Susanne Biers nye tv-serie 'The First Lady'.

Men selvom parret nu kan stå hånd i hånd på den røde løber, har det ikke ændret det store i deres forhold, at de har fortalt om det offentligt.

- Det er dejligt, men vi mærker ikke rigtig nogen forskel på den måde. Jeg tænker ikke så meget over det, sagde Nicolaj Kopernikus til den fremmødte presse og understregede, at han ikke kommer til at fortælle, hvornår de mere præcist blev et par:

- Nej, jeg vil ikke. Men alt er godt.

Nicolaj Kopernikus og Sara Maria Franch-Mærkedahl var nære venner, inden de blev kærester. Foto: Emil Agerskov

Parret nyder tydeligvis hinandens selskab, men selvom det netop har været påske, er det ikke meget, de har fået set til hinanden.

- Sara har faktisk været enormt meget på arbejde i påsken, for nogen skal jo sende vejret, sagde Kopernikus, inden han og Sara Maria Franch-Mærkedahl fortsatte sammen ind i biografmørket.

54-årige Nicolaj Kopernikus var frem til 2020 gift med Birgitte Næss-Schmidt, som han har tre børn med. Sara Maria Franch-Mærkedahl har også et ægteskab bag sig med Bo Franch-Mærkedahl, som hun har to børn med.

Nicolaj Kopernikus er blandt andet kendt for sin rolle i 'Klassefesten'-filmene, mens Sara Maria Franch-Mærkedal foruden jobbet som vejrvært både har arbejdet som model og vundet 'Vild med dans'.