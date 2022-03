Kovending: Nu er hun tilbage

Tilbage i 2018 fortalte en af TV 2's helt store darlings - den kendte vært Michèle Bellaiche - at hun stoppede på kanalen og ikke længere skulle være vært på 'Go' aften' Danmark', efter hun havde siddet i værtsstolen i 11 år.

- Årsagen er simpel: Jeg har en stærk lyst til at blive mere fri og kaste mig ud i nye udfordringer og samarbejder og få tid til at gøre noget ved de ideer, der konstant presser på i mit hoved for at få lov til at udfolde sig, lød det fra Bellaiche, der siden sprang ud i et arbejdsliv som freelancer.

Siden da er hun dog med jævne mellemrum vendt tilbage til TV 2 og 'Go'-programmerne som vikar.

Men da Ekstra Bladet mødte hende lørdag aften til TV Prisen 2022 på Tivoli Hotel, afslørede 49-årige Bellaiche, at hun nu igen er blevet fastansat på TV 2, efter hendes kollega Puk Elgård har valgt at stoppe på 'Go' morgen Danmark'.

- Jeg har haft rigtig travlt, for jeg er jo startet fast på 'Go' morgen' i weekenderne. Jeg afløser Puk, efter hun stoppede, lød det fra en glad Bellaiche.

Bellaiche er rigtig glad for igen at være tilbage på TV 2. Foto: Emil Agerskov

Passer hende godt

Den rutinerede vært fortalte videre, at det passer hende rigtig godt at skulle tidligt op i weekenderne, som det jo kræver at være vært på 'Go' morgen Danmark'.

- Vi sender live lørdag, og så optager vi søndagens program på film bagefter. Jeg synes, det passer mig rigtig fint, for jeg har så fri i hverdagene, og det passer mig rigtig godt, sagde hun og fortsatte med at fortælle, at det selvfølgelig sætter nogle begrænsninger for weekenderne:

- Hvis jeg virkelig vil, kan jeg godt lave noget lørdag aften, hvis jeg går hjem og sover, men man er ret træt, så fredag aften kan jeg ikke rigtig noget, men så kan jeg jo gøre det alle mulige andre dage i ugen. Så jeg er faktisk ret glad for det.

- Så har vi også lidt længere tid til at forberede os, og det kan jeg også meget godt lide, fordi vi ikke er fra dag til dag.

Michèle Bellaiche nyder især at være tilbage i gode kollegers selskab, lader hun forstå.

- Min makkere Steen og Mikkel (Steen Langeberg og Mikkel Kryger, red.), vi har bare en fest. De to faste makkere er sindssygt fede, og det betyder sgu noget, når vi skal så tidligt op. Holdet kan rigtig meget, sagde hun og fortsatte:

- Det betyder meget at have gode kolleger. Det gør hele forskellen, sagde hun med et smil.