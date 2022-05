Kræftdiagnose fik rystende konsekvenser for datter

- Hendes voldsomme følgevirkninger gør mere ondt på mig end min egen sygdom, siger skuespiller Esben Dalsgaard, 45, i seneste afsnit af radioprogrammet 'Det sidste måltid' på Radio4.

I programmet fortæller han nemlig åbent om, at hans yngste datter på ni år har udviklet OCD efter sidste år at have fået nyheden om, at hendes far er diagnosticeret med uhelbredelig kræft.

- Det, at min sygdom går godt, smitter ikke af på hende. Hendes chok, hendes udvikling af OCD forbliver det samme. Hun kan ikke følge med i, hvis jeg siger 'hey skat, det går godt'. Det sidder stadig i hende, fortæller han.

Selvom Esben Dalgaard rigtig nok må leve med sin kræftsygdom, fortæller han i programmet, at han egentlig ikke mærker til sygdommen i sit hverdagsliv, andet end at han kan opleve træthed. Han arbejder også på fuldtid.

- Min behandling virker jo. Jeg har det godt og kan ikke se, hvorfor jeg ikke skal kunne leve i 20 år endnu, siger han.

Esben Dalgaard fik konstateret modermærkekræft i 2012, for hvilket han blev erklæret rask i 2018. Men i 2021 vendte kræften tilbage. Foto: Privatfoto

- Var det det rigtige?

Forældre, der er ramt af kræft, bliver rådet til at være ærlige om deres sygdom over for deres børn - derfor valgte Esben Dalgaard og konen Charlotte at være helt åbne omkring sygdommen overfor døtrene på henholdsvis ni og 16.

Men i retrospekt, og set i lyset af de konsekvenser, det har haft på særligt den yngste datter, bliver Esben Dalgaard i tvivl, om det var det rigtige.

- Det er jo ikke, fordi vi skulle lyve om det. Men spørgsmålet er, om vi kan have været for bramfrie, for åbne, for ærlige. Var det alligevel det bedste? Jeg er i tvivl, siger han og spekulerer i, om de kunne have skånet hende for de udfordringer, hun har i dag.

For selvom skuespilleren selv har det godt og er positivt indstillet i forhold til sin sygdom, kan han ikke tage de bekymringer, som hans yngste datter nu kæmper med, fra hende.

- Den bivirkning hos hende, ville jeg ønske, ikke var der. Men jeg tror også på, at det skal vi nok få løst. Hun er jo kun et barn, og hun skal have det godt lige nu, siger han.

Esben Dalgaard fik i 2012 konstateret modermærkekræft, hvortil han blev erklæret rask i 2018. I 2021 vendte kræften tilbage, og denne gang er den kommet for at blive. Derfor har skuespilleren valgt at være helt åben og positivt indstillet omkring sygdommen.

