Kræften har spredt sig

Esben Dalsgaard fortæller, at den kræftsygdom, han i 2018 blev erklæret rask for, er vendt tilbage og har spredt sig.

Skuespiller Esben Dalgaard har onsdag morgen delt en trist nyhed med sine følgere.

I en video, som han har delt på Instagram, fortæller han, at den kræftsygdom, han i 2018 blev erklæret rask for, er vendt tilbage og har spredt sig.

- Det her er en film, jeg håbede, jeg aldrig nogensinde skulle lave - altså som i aldrig nogensinde. Men faktum er jo desværre, at jeg sidder her igen i en film om modermærkekræft, lyder det fra den 45-årige skuespiller.

Videoen er lavet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Esben Dalgaard fik i 2012 fik konstateret modermærkekræft, da hans kone insisterede på, at han skulle gå til lægen.

Det var i 2012, at kræften blev opdaget. Lægerne reagerede hurtigt og skar modermærket af. Foto: René Schütze

Siden blev han erklæret rask. Nu er kræften vendt tilbage og har spredt sig, lyder det videre i videoen.

Spredt sig til leveren

Esben Dalgaard fortæller, at han havde fuld gang i arbejde og familieliv, da han for en måned siden opdagede, at han havde en hævet lymfekirtel.

- Der fik jeg konstateret, at modermærkekræften var vendt tilbage. Og ikke bare vendt tilbage, men havde spredt sig via blodet og sat sig mange steder i min krop, blandt andet i leveren, siger han.

Esben Dalgaard blev i 2018 erklæret rask, men nu er kræften tilbage. Foto: René Schütze

Den voldsomme besked har i dén grad vakt nogle tanker hos skuespilleren.

- Modermærkekræft er en alvorlig sygdom. Den kan sprede sig gennem blodet. Du kan dø af det. Det er alvorligt, siger han.

I videoen fortæller Esben Dalgaard videre, at han modtager immunterapi for sin kræft.

- Immunterapi går ind og aktiverer dit immunforsvar, så det selv angriber kræftcellerne. Det er en kæmpe gamechanger inden for kræftbehandling for modermærkekræft, og det virker, som om, 7-9-13, at det virker på mig. Og det giver håb, siger han.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Esben Dalgaard, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

