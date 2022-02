Kræftramt Dario trodsede sin sygdom

I januar måned delte sangeren og skuespilleren Dario Campeotto en trist nyhed med offentligheden.

I en alder er 82 år var han blevet ramt af kræft, og så sig derfor nødsaget til at aflyse sine planlagte jobs.

Det huede ikke den pligtopfyldende og folkekære sanger, der i alle sine aktive år har gjort en dyd ud af at passe sine aftaler.

I weekenden tog nu 83-årige Campeotto en kort pause fra sin sygemelding.

Det skete i Rungsted Kirke, hvor Dario Campeotto trodsede sin sygdom og sang for sønnen Filippo og hans kæreste Maria ved deres søns barnedåb. Det skriver Her og Nu.

Kæmper for helbredet

- Nu må jeg bruge alle kræfter på at blive rask. Det vigtigste er nu at kæmpe for mit helbred, sagde den kræftramte sanger til ugebladet, efter han havde sunget Bent Fabricius-Bjerre kærlighedssang 'En enkelt melodi til dig'.

Og så udviklede dåben sig særdeles romantisk. Filippo faldt på knæ og friede til Maria, der ikke tøvede med at give ham sit ja.

Dagens egentlige hovedperson - det lille dåbsbarn - fik i øvrigt navn efter farfar. Carlo Oliver Dario Campeotto er barnets navn.

Ekstra Bladet har søndag været i kontakt med Dario Campeottos kone, Gertrud. Familien ønsker ikke at udtale sig om, hvordan det går med Dario Campeottos sygdom.