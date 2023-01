Kræftsyg Esben Dalgaard: - Jeg forestiller mig at blive gammel

Esben Dalgaard lever med uhelbredelig kræft. Han håber og tror på, at kræften er noget, han kommer til at dø med og ikke af, og så insisterer han på at tale åbent om sin sygdom, fordi det er vigtigt

Det lyder dystert, men hvis der er en ting, der er sikkert, så er det, at Esben Dalgaard aldrig bliver rask igen.

For omtrent halvandet år siden kom meldingen. Uhelbredeligt syg. Kræften, som han før var blevet kureret for, var vendt tilbage. I stadie fire. Og denne gang havde den spredt sig til blandt andet leveren, ryggen, maven, halsen og brystet.

Men han insisterer på at tale åbent om sin sygdom.

- Tak, fordi du spørger. Jeg elsker, når folk spørger. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale med hinanden. Også om de svære ting, siger han til Ekstra Bladet, der møder den populære skuespiller til pressemøde på TV 2's nye dramaserie 'Dansegarderoben', som Esben Dalgaard spiller med i.

- Jeg har det godt. Jeg har modtaget min behandling i lidt over halvandet år, må det være. Og det har gjort nogle gode ting for min krop. Nu er jeg så faktisk på en pause i min behandling, det er sådan noget, man skal være, fortæller Esben Dalgaard.

Som en faldskærm

Men sådan en pause er mentalt svær og udfordrende. Han forklarer, at det føles som at være i frit fald.

- Jeg har hele tiden sagt, at det at få kræft, det er som at kaste sig ud af et fly. Og så får du noget behandling, den ved du ikke om virker. Det er at trække faldskærmen. Folder den sig nu ud, eller folder den sig ikke ud, beskriver Esben Dalgaard og fortsætter:

- Min behandling virkede så heldigvis for mig. Faldskærmen foldede sig ud. Men når jeg nu skal holde en pause, så kan det godt føles lidt som at gå i frit fald igen og så håbe på, at man ikke rammer jorden.

Vil leve længe

I 2012 gik Esben Dalgaard til lægen for at få undersøgt et modermærke på maven, der havde udviklet sig suspekt. Hans kone have plaget ham om at gøre noget ved det i længere tid – og det var heldigt. For der var kræft i det. Den blev han erklæret fri for i 2018. Men i 2021 var den retur igen.

Og denne gang uden udsigt til, at han nogensinde kan erklæres rask. Alligevel lever håbet om, at kroppen vinder de næste mange slag mod sygdommen, og Esben Dalgaard ser ikke nogen grund til, at han ikke skulle kunne blive gammel.

- Så længe, at vi har den situation, at behandlingen virker, så kan man holde kræften i skak i lang tid. Der er bare det med den behandling, jeg modtager, at den er forholdsvis ny.

- Den er 10–12 år gammel, så man har jo ikke statistisk materiale, så man kan sige, at man kan leve 30 år, men vi ved i hvert fald, at man kan leve ti år. Det skal så ikke være din overskrift: ’Esben Dalgaard kan kun leve ti år’, fordi det er ikke sandheden. Jeg forestiller mig at blive gammel, fortæller Esben Dalgaard med et glimt i øjet.

Esbens kræftvåben: Sådan virker det