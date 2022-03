Kræftsyg Ilse Jacobsen: Har tabt 20 kilo

I september sidste år fik iværksætter Ilse Jacobsen sit livs chok.

Efter den 61-årige iværksætter i en længere periode havde kæmpet med sygdom, konstaterede lægerne, at hun var ramt af en aggressiv form for lymfekræft, og siden har den stået på ugentlige kræftbehandlinger på Rigshospitalet, heriblandt kemobehandling.

I et nyt interview med magasinet Nord fortæller Ilse Jacobsen nu mere om, hvordan det går hende i dag, hvor hun stadig er i fuld gang med kemobehandlingen.

Her fortæller hun, at behandlingen bestemt ikke er mild ved hendes krop, og at den giver hende mange bivirkninger.

- I min optik er kemo ren rottegift. Ja, det fjerner de dårlige kræftceller, men det skræller også alt indvendigt væk. Sår i spiserøret, kaster op og ingen appetit. Ens smagsløg forsvinder også, og jeg, der ellers er lidt af et madøre, må nu spise med øjnene, siger Ilse Jacobsen i interviewet med magasinet Nord.

Ilse Jacobsen kæmper lige nu en indædt kamp mod kræften. Foto: DR

Har været svært

Ilse Jacobsen har siden sin kræftdiagnose tabt sig 20 kilo, og det har været svært, fortæller hun i interviewet med magasinet.

- Det har været svært for venner og familie at se mig sådan her, fordi de er vant til at se mig som den stærke, jeg har heller ikke givet mig selv lov til at være ked af det, og det kan være en kæmpe fejl, siger hun.

Den tidligere løve fortæller videre, at hendes venner og kolleger fra 'Løvens Hule' har været helt fantastiske under forløbet. For eksempel har iværksætter-kollegaen Christian Stadil været god til at spørge, hvordan hun havde det, og om hun havde brug for nogen at snakke med.

Hunden påvirket

Ilse Jacobsen fortæller, at hun dog har brugt Rigshospitalet meget og talt med andre, der også er ramt af kræft. Hun finder også støtte i sin mand, Jesper, og hunden Konrad, der ifølge Ilse Jacobsen ikke viger fra hendes side.

- Han (hunden, red.) vejer altså 50 kilo, men lagde sig så forsigtigt ved siden af mig i sengen to dage før, jeg blev rigtig syg, og da jeg kom hjem fra den første behandling, ville han slet ikke vige fra mig, og han snusede så intenst til mig - som om han kunne lugte kemoen, lyder det fra Ilse Jacobsen.

I interviewet forklarer hun samtidig, at det har været en stor omvæltning for hende at skulle vænne sig til ikke at have så meget energi til at kunne arbejde i døgndrift.

- Før var jeg på 24/7. Gik med hunden tidligt om morgenen, så jeg kunne være på kontoret før klokken otte. Det har virkelig været svært at vænne sig til ikke at have den samme energi som før, og lægerne siger, at jeg kommer til at lave mit liv om.

