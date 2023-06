Kræftsyge Esben Dalgaard: Svarene kan være svære at tackle

Esben Dalgaard lever med kræften, som han aldrig bliver helbredt for. Selv de gode svar kan være svære at tackle

Sygdommen forsvinder aldrig fra hans krop. Det ved skuespiller Esben Dalgaard godt. Han er nemlig uhelbredeligt syg af kræft.

Med korte intervaller - for tiden hver tredje måned - tager Esben Dalgaard turen til Herlev Hospital og lægger sig ind i 'sandhedens Doughnut', en CT-scanner.

- Virkeligheden er, at når man har en uhelbredelig sygdom, så skal man hele tiden igennem den virkelighed, at du løbende skal have nogle resultater på, hvordan din krop udvikler sig. Det er mega-ubehageligt, forklarer Esben Dalgaard til Ekstra Bladet, der snakker med skuespilleren morgnen efter hans seneste scanning.

Svarene er ikke kommet endnu. Men de kan være svære at tackle. Også selvom de er gode, fortæller skuespilleren.

- Når man får et positivt svar, så er det en midlertidig god ting. Det kan for mange være svært at forstå, hvorfor man ikke bare råber 'fedt med godt svar', forklarer Esben Dalgaard, og fortsætter:

- Uhelbredelig sygdom er det ikke ligesom at tisse i bukserne, men det gode svar er kun lige indtil næste gang. Sygdommen er ikke gået væk, og den holder ikke op. Det er bare et midlertidigt nu-billede, at det så fint ud.

Esben Dalgaard arbejder derudad. I december sidste år kunne man opleve skuespilleren i DR's julekalender 'Julehjertets hemmelighed'. I påsken udkom 'Troldehjertets hemmelighed', som var en slags fortsættelse. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ingen sygedage

For snart to år siden kom meldingen, der ændrede Esben Dalgaards liv. Kræften, som han før var blevet kureret for, var vendt tilbage. I stadie fire. Og denne gang havde den spredt sig til blandt andet leveren, ryggen, maven, halsen og brystet.

Esben Dalgaard fik i 2012 konstateret kræft første gang. Her gik skuespilleren til lægen for at få undersøgt et modermærke på maven, der havde udviklet sig suspekt. Hans kone have plaget ham om at gøre noget ved det i længere tid – og det var heldigt. For der var kræft i det. Den blev han erklæret fri for i 2018. Men i 2021 var den altså retur igen.

Og denne gang uden udsigt til, at han nogensinde kan erklæres rask. Alligevel lever håbet om, at kroppen vinder de næste mange slag mod sygdommen, og Esben Dalgaard ser ikke nogen grund til, at han ikke skulle kunne blive gammel.

- Jeg forestiller mig at blive gammel, har skuespilleren for nylig udtalt i et interview med Ekstra Bladet.

Og sygdommen har da heller ikke haft indflydelse på Esben Dalgaards karriere.

- Jeg arbejder på fuld skrue og har ikke haft en sygedag, og det kommer jeg forhåbentlig ikke til at have i mange år, fortæller Esben Dalgaard, der for nyligt spillede med i TV 2's 'Dansegarderoben' og DR's 'Troldehjertets hemmelighed'.

Angstprovokerende

Esben Dalgaard har flere gange talt åbent om sin sygdom. Så sent som i går, onsdag, lagde skuespilleren et opslag på Instagram i forbindelse med sin scanning. Ekstra Bladet har fået lov til at bruge opslaget i artiklen.

'Sandheden er også, at jeg er opkast-kvalm af sporingsstoffet, der sprøjtes ind, og bekymret for svarene', skrev Esben Dalgaard blandt andet til sit opslag. Overfor Ekstra Bladet uddyber han.

- I går (onsdag, red.) var jeg flad på batteri. Det var lidt en 'off-day'. Jeg synes måske, at det var lidt mere skræmmende, end det andre gange er, forklarer Esben Dalgaard og fortæller, at torsdag, hvor Ekstra Bladet fanger skuespilleren over en telefon, er en meget bedre dag.

- Jeg skulle bare ud at have min almindelige scanning. Der er ikke noget, der har ændret sig. Jeg har det stadig fint og godt. Det er bare et faktum, at når man har en sygdom, så kan den udvikle sig, og det er angstprovokerende.

