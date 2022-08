Kræftsyge Ilse Jacobsen: - Jeg spekulerer meget på, om jeg klarer det

Ilse Jacobsen blev i I september sidste år ramt af lymefekræft.

Snart venter hendes største omgang kemo, og det har sat tankerne i gang hos den 62-årige iværksætter.

'Jeg spekulerer meget på, om jeg klarer det,' skriver Ilse Jacobsen i en besked til Ekstra Bladet om den femte store kemobehandling, der venter i løbet af den her uge.

I et interview med ugebladet BilledBladet fortæller Ilse Jacobsen, at hun skal have sat stamceller op.

- Jeg har godt nok fået mange kemobehandlinger, og jeg har den største tilbage. Den skal jeg have i næste uge, hvor jeg skal have sat stamceller op. De ligger på frost inde på Riget nu, så de skal sættes ind, og så bliver det totalt nulstillet, fortalte hun til ugebladet, da de mødte hende til Christian Stadils fødselsdagsfest, der blev holdt lørdag.

Galdesten

Christian Stadils fødselsdag blev Ilse Jacobsens første tur ude af hjemmet i et år.

'Var så glad for, at jeg kunne deltage i Christian Stadils fest. Jeg har ikke været til noget i et år, så det var dejligt at møde så mange glade mennesker,' skriver gummistøvle-dronningen til Ekstra Bladet, og uddyber:

'Det var så hyggeligt og veltilrettelagt. Han er en god dreng.'

På Instagram skriver Ilse Jacobsen dog, at hun tog tidligt hjem, da hun ikke er frisk nok til den store fest.

Det er ikke mere end cirka en uge siden, at iværksætteren sidst var indlagt på Riget. Her var det dog ikke på grund af kræften, men galdesten, som hun blev opereret for.

'Nu gik det lige så godt søndag, men blev indlagt søndag aften pga mavesmerter, som nu viser sig at være galdesten, som de vil operere væk i morgen. Synes ellers jeg har rigeligt i øjeblikket. Det er jeg faktisk rigtig ked af,' skrev hun i den forbindelse på Instagram.

