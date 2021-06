Kræmmer-Erik har gjort et vanvittigt kup

Den kendte tv-kræmmer Kræmmer-Erik, der blandt andet er kendt fra 'Fantastiske hammerslag' på TV 2, har i øjeblikket svært ved at få armene ned.

Den 72-årige kræmmer med det borgerlige navn Erik Christiansen har nemlig gjort noget af et kup.

Tirsdag solgte han således et antikt kinesisk kar på auktion hos Bruun Rasmussen, og i den forbindelse fik han mangedoblet de omkring 200 kroner, som han oprindeligt gav for det på et loppemarked.

- Jeg har fundet det på et loppemarked ude i Dragør for et års tid siden, hvor jeg gav omkring 100 eller 200 kroner for det. På det tidspunkt anede jeg ikke, at det var penge værd, siger han med et smil.

- Der var nogle kinesiske stempler i bunden, og jeg er ikke ekspert i de her kinesiske ting, men jeg har jo bemærket, at der er en stor interesse for netop kinesiske ting i øjeblikket, så jeg tænkte, at det måtte jeg få undersøgt til bunds. Derfor indleverede jeg det til auktion, hvor det fik en fin vurdering.

Det kinesiske kar endte dog i sidste ende med at blive solgt for over det dobbelte af vurderingsprisen, og Kræmmer-Erik har som konsekvens fået sine få 100 kroner til at yngle til et et stort, femcifret beløb. De mange penge falder på et belejligt sted.

- Jeg har en lumsk bagtanke med de penge. Her 10. juli har jeg været gift med min hustru i 50 år, så jeg har planer om, at nogle af pengene skal gå til at finde noget fint til hende i forbindelse med vores guldbryllup.

Kræmmer-Erik er kendt fra TV 2-programmet 'Fantastiske hammerslag'. Foto: Niels Due-Boje/TV 2

Kræmmer-Erik fortæller, at der den seneste tid er kommet en fornyet interesse for kinesiske antikviteter. Senest er et kinesisk fad blevet solgt for svimlende 32 millioner kroner hos Bruun Rasmussen.

- Der kan virkelig være gode penge i det, og jeg vil jo anbefale, at alle, der har nogle kinesiske varer derhjemme, får tjekket, om det er noget værd, for man kan være heldig at have guld i gemmerne, siger han.

En sjov historie

Selv har Kræmmer-Erik efter sit kup fået et godt øje til de kinesiske ting.

- Det er faktisk en ret sjov historie. Men for nylig - efter jeg havde indleveret det her kar til auktion - var vi på ferie med familien på Bornholm, og her besøgte vi et loppemarked i Svaneke. Der finder jeg et lignende kar stående inde på hylden sammen med en masse loppeting, og det stod til 200 kroner, siger han og fortsætter:

- Jeg tænkte bare, at det var for vanvittigt. Jeg endte med at købe det og en række andre småting for 500 kroner, og efterfølgende indleverede jeg fluks det her kar til auktion. Det blev vurderet til et par tusinde, og det er jo også langt mere, end hvad jeg har givet for det. Så det er noget af et scoop.

Kræmmer-Erik er i øjeblikket i gang med at optage endnu en sæson af programmet 'Fantastiske hammerslag', som vil kunne ses på TV 2 Fri i september.