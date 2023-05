Krævede 40 millioner: Rigmand i lynsalg af sommerhus

Der gik ikke lang tid, fra Janus Friis' sommerhus i Dronningmølle ramte markedet med en udbudspris på 40 millioner kroner, til det havde fået ny ejer.

I starten af marts blev sommerhuset sat til salg, og i midten af april blev det igen taget af markedet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter liebhavermægler Camilla Thouber, der har stået for lynsalget, at sommerhuset er blevet solgt. Hun ønsker dog ikke at kommentere yderligere.

Det vides derfor heller ikke, hvad prisen endte på, og da salget endnu ikke er tinglyst, må offentligheden vente lidt med at se den endelige pris.

Det nybyggede luksussommerhus fra 2016, der ligger på en 7405 kvadratmeter stor grund i første række til vandet og har syv værelser, havde siden 2012 været ejet af den danske rigmand Janus Friis, som i dag er bosat i London. Med i købet får ejeren desuden en stor parklignende have, der ligger på en selvstændig grund, som man også kan bygge på.

Janus Friis skabte sin formue, da han grundlagde Skype, som han ad to omgange frasolgte og scorede milliardbeløb på.

I 2006 købte Ebay Skype af Janus Friis og medgrundlæggeren Niklas Zennström for omkring 16 milliarder kroner. De to beholdt dog en ejerandel på omkring 14 procent, og da Microsoft i 2011 købte Skype for 44 milliarder kroner, kunne de to stiftere hver sætte yderligere tre milliarder kroner ind på kontoen, skrev Berlingske dengang.

Janus Friis ses her med popstjernen Aura Dione, mens de to var kærester. Foto: Uffe Kongsted/Starlounge

