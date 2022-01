Kræver 10 millioner fra event-konge

Slots- og Kulturstyrelsen har sendt et påtænkt krav om tilbagebetaling på 10,7 millioner kroner til Peter Bindner, efter de har undersøgt, hvad det i virkeligheden koster at afholde de arrangementer, han fik corona-tilskud til

Nu går den snart ikke længere for Peter Bindner.

Ekstra Bladet har indgående beskrevet, hvordan han fik hele 12 millioner skattekroner i coronahjælpepakker til sin virksomhed PB Action for at køre en bus otte ture i de fire største danske byer.

Arrangementerne foregik på en bus med åbent tag, hvorfra der blev spillet musik. Den bus kørte så i alt otte ture i de fire største byer i landet, Aalborg, Aarhus, Odense og København, mens de samme sange blev spillet på repeat ud i byens gader.

Budgetterne for arrangementerne så groft overvurderede ud, og noget tyder på, at Slots- og Kulturstyrelsen er nået til samme konklusion.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået i sagen.

Det var denne bus, Peter Bindner brugte til at afholde sine kørende koncerter i de fire største danske byer. Foto: Ekstra Bladet.

Undersøgte priserne

Styrelsen har lavet en markedsundersøgelse over gennemsnitlige priser på de ting, Peter Bindner har betalt for, og deres budgetter ser noget anderledes ud, end de gør hos event-manden.

Peter Bindner nåede nemlig frem til samlede udgifter på hele 24.830.750 kroner for de otte busture, mens Slots- og Kulturstyrelsen regner sig frem til blot 1.788.164 kroner.

Altså en difference på hele 23.042.585 kroner.

Udgifterne lyder blandt andet på 132.000 kroner for bæredygtige hjerteballoner, som skulle slippes fri gennem det åbne tag på bussen og flyve til himmels.

Slots- og Kulturstyrelsens markedsundersøgelse når dog frem til et lidt andet beløb. En gennemgang af markedet viser ifølge dem, at gennemsnitsprisen blot er 3659 kroner for ballonerne og 7215 kroner for helium til ballonerne. Altså sammenlagt 10.874 kroner, hvilket er 121.126 kroner mindre end Peter Bindners budget.

Peter Bindner har drevet virksomheden PB Action siden 1984. Foto: Ole Buntzen/POLFOTO

Købt hos samlever

Peter Bindner afleverede i juli 2021 et yderst mangelfuldt regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen i den påkrævede afrapportering, som tilskudsmodtagere skal aflevere efter et arrangment er afholdt.

Her kunne man se, at samtlige ydelser var købt som pakkeløsning hos selskabet Event Fantastic, og det var derfor ikke muligt for styrelsen at se, hvad de enkelte udgifter indebar.

Ekstra Bladets afslørede de dyre busture i maj sidste år.

Event Fantastic er stiftet af Eva Lindblad Pedersen, som indtil for ganske få år siden arbejdede hos Peter Bindner i PB Action, mens de to ligeledes danner par privat.

Regnskabet blev afvist, og Peter Bindner nægtede efterfølgende at sende et nyt regnskab med supplerende oplysninger i de enkelte udgiftsposter.

Kræver tilbagebetaling

Det er muligt at få dækket 65 procent af sine udgifter op til et maksimalt beløb på seks millioner kroner per ansøgningsrunde. Og da Peter Bindner har søgt fuld støtte i to omgange, har han fået udbetalt i alt 12 millioner kroner i coronastøtte.

Men baseret på styrelsens udregninger, skulle han altså blot have haft 1.162.306 kroner i støtte.

Derfor har de nu sendt en påtænkt afgørelse med et krav om tilbagebetaling på 10.721.462 kroner. Peter Bindners frist for svar på partshøring var 17. januar, og Ekstra Bladet har endnu ikke fået indsigt i hans svar.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Bindner, som meget kortfattet oplyser:

- Jeg har slet ingen kommentarer til dig, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.