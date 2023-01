Krigen fortsætter: Nu reagerer de

Artiklen er opdateret 20:46 med svar fra Atlantis Rejsers kommunikationschef, Pernille Ammitzbøll.

Radioparret Maria og Pelle Peter Jencel, der er ansat hos henholdsvis 24Syv og DR, tilbragte nytåret i luksuriøse omgivelser i Egypten.

I første omgang så alt ud til at være godt, hvis man fulgte med på parrets sociale medier, men bag facaden var der brok og utilfredshed at spore, hvorfor parret modtog en gratis opgradering til en suite på det hotel, hvor de i øvrigt selv havde betalt for en rejse til.

Alligevel skrev Maria Jencel en kritisk kommentar på Instagram, mens rejseselskabet svarede igen. Den historie kan du læse her.

Ifølge rejseselskabet forsøgte Maria Jencel blandt andet at bruge parrets mange følgere på Instagram som et middel til at få sin vilje.

Den gratis opgradering af hotelværelset var dog ikke nok for kendisparret, der fortsatte med at korrespondere med rejseselskabet i et forsøg på at få en kompensation oveni opgraderingen.

Her blev der ifølge Ekstra Bladets oplysninger især lagt vægt på, hvor mange følgere de tilsammen havde, ligesom der tilsyneladende blev truet med at give negativ omtale på sociale medier, hvis parret ikke fik deres vilje om kompensation.

Bekræfter: Truede med mange følgere

Da Ekstra Bladet fredag forsøgte at få en kommentar fra parret, kunne Maria Jencel ikke overskue at stille op på grund af parrets to børn og en madforgiftningramt mand. Nu har hun dog fundet overskud til at skrive en længere forklaring på Instagram.

I Instagram-storyen kommer Maria Jencel med en række beskyldninger mod hotellet, der ifølge dem var uhygiejnisk, ligesom der var høj musik til nytårsfest på hotellet lige uden for parrets værelse den 31. januar. En forklaring, der står i skarp kontrast til hendes oprindelige opslag om hotellet, hvor det blandt andet fremgik, at alle sov klokken 22 nytårsaften.

Du kan læse hele hendes opslag herunder:

Hun fortæller, at de bad om at få et nyt værelse, hvilket i første omgang blev afvist, ligesom de også ville have refunderet deres penge, så de kunne finde et nyt hotel. Det blev ligeledes afvist.

Maria Jencel hævder, at hun til at starte med skjulte virkeligheden for sine Instagram-følgere i håb om, at de ville kunne finde en løsning. Men hun indrømmer, at hun efterfølgende forsøgte at bruge sine mange følgere til at få sin vilje.

'Da det gik op for mig, at det ikke skete, fortalte jeg dem, at mange følger med i denne rejse, og at jeg - hvis vi ikke blev flyttet til et acceptabelt hotel - ville føle mig nødsaget til at være ærlig over for mine følgere og advare dem og risikoen ved at bruge dette rejsebureau,' skriver hun.

Rejseselskab afviser

Ekstra Bladet har foreholdt Atlantis Rejser til Marie Jencels Instagram-story. Kommunikationschef Pernille Ammitzbøll afviser, at Maria Jencel blot bad om at blive flyttet til et nyt hotel.

- Der er jeg nødt til at sige, at det desværre ikke stemmer overens med den korrespondance, som vi har haft med parret. Hun skriver ordret, og jeg citerer: 'Hvis ikke I bekræfter, at vi får refunderet vores penge, bliver vi nødt til at advare folk om denne risiko ved at rejse med Atlantis. Vi har over 50.000 følgere, der følger med i denne ferie, og i dag kommer jeg til at fortælle dem om vores oplevelse, hvis ikke I bekræfter refunderingen.' Citat slut, siger hun og fortsætter:

- Den trussel modtager vi allerede omkring klokken 11 1. januar, hvor de har været der i knap et døgn. Derfor kan vi ikke genkende den udlægning af forløbet, som Maria Jencel giver udtryk for på hendes Instagram-profil, lyder det fra Pernille Ammitzbøll, som læser op af den mail, Maria Jencel har sendt.

Flere problemer

Maria Jencel bekræfter dog, at de faktisk blev opgraderet til et andet værelse - hvor der dog ifølge dem fortsat var flere problemer - barnesengens bund faldt sammen, mens deres barn sov i det, og vandet på badeværelset lugtede ifølge hende af kloak - ligesom parret blev ramt af sygdom under ferien.

Ifølge Pernille Ammitzbøll har Maria Jencel dog ikke gjort hotellet eller Atlantis Rejser opmærksomme på, at der også skulle være problemer med det andet værelse - hverken i forhold til vandet eller barnesengen.

- Hvis hun havde informeret os om det, kunne vi have undersøgt det og givet dem et nyt værelse, men vi har intet hørt om det, før hun skriver om det på Instagram, siger Pernille Ammitzbøll.

Radioværten skriver, at hun godt forstår, hvis Atlantis Rejser synes, at det har været irriterende, at parret ikke elskede det hotel, ligesom hun godt kan forstå, at de blev provokerede af truslen om at fortælle om oplevelsen på Instagram.

'Men jeg føler, at de har svigtet deres rolle som rejseselskab - at passe på deres betalende gæster,' skriver hun.

Sagen udsprang fra sangeren Szhirleys Instagram-profil. Hun er i øjeblikket ude at rejse med et helt andet selskab, og da hun brokkede sig over den rejse, kommenterede Maria Jencel altså og nævnte Atlantis Rejser for sangeren og hendes 105.000 følgere.

Atlantis Rejser føler omvendt, at de og hotellet har gjort en masse for at imødekomme parret, hvorfor det ifølge deres øjne ikke var fair, at de skulle drages ind i Szhirleys rejseproblemer. Derfor skrev de en kommentar til Maria Jencel, og derefter rullede snebolden altså.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Pelle Peter og Maria Jencel, der ikke ønsker at svare på spørgsmål nu og i stedet henviser til det omtalte Instagram-opslag. Hun understreger dog, at det alene er hende, der har stået for kontaktet til rejseselskabet, mens Pelle Peter har været ramt af sygdom.

Ekstra Bladet har uden held siden fredag forsøgt at få en kommentar fra DR, hvor Pelle Peter Jencel er ansat, og lørdag fra 24syv, hvor Maria Jencel er ansat.