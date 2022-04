Kristian Leth: - Jeg har sagt nej til alt nogensinde

Kristian Leth var så bange for kun at blive set som sin fars søn, at han har gjort alt, hvad han kunne for at frigøre sig

Multikunstneren Kristian Leth har både skuespil, musik og flere bøger på cv'et.

Og så er han søn af Jørgen Leth - en sandhed, han i årevis har forsøgt at frigøre sig fra professionelt.

Det fortæller han i Radio4-programmet 'Det sidste måltid' i anledning af udgivelsen af erindringsbogen 'En vej ud af tågen', hvor han for første gang beskriver opvæksten med en far, der stort set ikke var til stede.

I programmet forklarer Kristian Leth, at han i mange år har måttet tage tilløb til at skrive om sig selv og sin familie.

- Det var noget, jeg ikke ville skrive om i lang tid. Jeg ville ikke have, at nogen skulle have en fornemmelse af, at jeg startede et sted, hvor jeg var garanteret en eller anden form for opmærksomhed. Det har været meget vigtigt for mig at få kundskaberne og færdighederne først, siger han og tilføjer:

- Det var det, jeg skulle bedømmes på.

Tog afstand

42-årige Kristian Leth har nemlig altid været bevidst om, at hans kendte familie i den grad kunne give ham en forlomme i den kreative branche, og det var han bestemt ikke interesseret i.

En beslutning, der har betydet, at han gang på gang har måttet sige nej til tilbud, der ellers kunne have skubbet ham frem i rampelyset.

- Det var meget vigtigt for mig, at de første ting, dem lavede jeg fucking selv. Og derfor kan jeg også se, at jeg lukkede noget ned. Der var noget stof, jeg ikke ville røre ved, fordi det ville føles som et trick på en eller anden måde, siger Leth i programmet og fortsætter:

- Jeg kan ikke fortælle, hvor mange programforslag, interviews, quizprogrammer, familiekulturs- mere eller mindre tabloide-lorteideer, jeg har sagt nej til, som har skullet handle om mig og min far eller mig og min familie. Jeg har sagt nej til alt nogensinde.

Men selvom han erkender, at han nok til tider har overreageret i sin frigørelsesproces, holder han fast i sin beslutning.

- Hvis du hele tiden kæmper med, at du tror, at du er talentløs, så tror jeg ikke, det hjælper ikke at have tjent hver eneste centimeter, man har gået. Det er på ingen måde en klage, men en konstatering. Det er et vilkår, og jeg tror også, jeg overreagerede. Jeg skrubbede mig selv med stålbørsten, for jeg skulle simpelthen ikke have det (at han fik et forspring grundet sin familie, red.) siddende på mig, siger Kristian Leth.

Ekstra Bladet har i forbindelse med bogudgivelsen forsøgt at få et interview med Kristian Leth, men ifølge hans forlag var han ikke interesseret.

Du kan høre hele interviewet med Leth i 'Det sidste måltid' på Radio4 søndag morgen eller som podcast herunder: