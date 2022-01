Kritikken hagler ned: Derfor blander jeg mig

Leder du efter en app, der kan tilføje et smil på dit ansigt? Få dig til at se ung ud - eller endda ændre dit køn? FaceApp kan det hele. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for den populære redigeringsapp.

Realitydeltager Rikke Chili er i den grad kommet i modvind, efter hun faldt over FaceApp og lavede et opslag på de sociale medier, hvor hun sætter spørgsmålstegn ved omfattende redigering af fotos.

'Jeg har længe undret mig over, hvorfor alle ligner hinanden, i hvert fald fald mange store profiler på SoMe, og da jeg så fandt ud af, at det er på grund af denne app, faldt tiøren,' siger hun over for Ekstra Bladet.

'Jeg er ligeglad med, hvad folk gør: Din biks er din biks, min biks er min biks. Brug appen, hvis du har lyst. Men du ligner jo ikke den, du giver dig ud for at være, når du så for eksempel tager på dates.'

Rikke Chili har lige opdaget FaceApp og selv prøvet kræfter med den. Privatfoto

Folk er sure på Rikke Chili, efter hun har delt sine tanker om appen, da de mener, at hendes holdning til billedredigering er dobbeltmoralsk, fordi hun selv har fået foretaget en række kosmetiske operationer.

'Det handler IKKE om, hvor mange operationer du har fået lavet, botox og filler, og jeg skal da være den første til at sige, at jeg da har fået lavet mit! Men her taler vi jo ikke bare om et filter for at udtone huden. Det er jo hele dit ansigt, der bliver ommøbleret - der er sgu STOR forskel,' understreger tv-deltageren.

'Det er bare vigtigt for mig, at folk ved, at alle ikke er så perfekte, som de ser ud til at være på sociale medier. Operationer eller ej,' fortæller Rikke Chili.