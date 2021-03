Kritikken vælter ind over TV 2: - Dybt problematisk!

Ekstra Bladet har været i kontakt med Alex Thelander.

Han understreger, at han godt forstår kritikken, der i øjeblikket er rettet imod ham.

- Det her er kun mit indblik. Jeg er ikke terapeut eller psykolog. Det eneste, jeg kan gøre i debatten, er at fortælle, hvad der foregik i mit hovedet og fortælle, hvorfor jeg gjorde som jeg har gjort, siger han og fortsætter:

- Der er måske kvinder, der kan bruge det til at forstå mig eller mænd, der kan indse, at de selv er langt ude. Jeg kan ikke tage tingene tilbage, jeg har gjort. Men jeg forstår godt, hvis nogle tænker, at jeg fremstår som offer eller slipper for let.

- Hvis nogle tænker, at det skulle være sjovt at stå frem med navn og alt, så må jeg sige, at det er det bestemt ikke. Jeg ville ønske, intet af det var sket.

- Så du kan godt forstå, at folk synes, du fremstilles i en offerrolle? Det er vel ikke dig, det er synd for?

- Ja, jeg kan godt forstå det. Der er sikkert nogle, der tror, jeg siger undskyld for min egen skyld. Men det skal overhovedet ikke være synd for mig.

- Jeg synes ikke selv, at det er synd for mig. Så det håber jeg heller ikke, at andre synes.

Thelander understreger, at han mener, det er vigtigt, at der er en som ham, der har krænket kvinder, der tør at stå frem og sige det højt.

- Det var på ingen måde en behagelig oplevelse at stå frem. Men jeg følte, at det skulle være nu. Det er ingen andre, der gør det. Jeg føler, at jeg har et ansvar for at stå frem og måske hjælpe andre, og give den viden videre, jeg har.

- Du tænkte ikke over, at det kunne give negative konsekvenser for de piger, der modtager et uopfordret dick pick?

- Nej, overhovedet ikke. Jeg tænker ikke i momentet, slet ikke. Det er også det, der er så skræmmende. Det er ventilen i hjernen, der tager over, hvor jeg kun tænker på sex og porno. Det er skræmmende, at man kan tilsidesætte alle andre.

- Det er ikke min egen interesse at gøre andre mennesker fortræd. Jeg gør jo noget i momentet, der er ren seksuel nydelse eller for spændingen. Men det kan jo skade nogle på den anden side. Det ved jeg nu.

- Tanken om, at andre mennesker synes det kan være ubehageligt at få tilsendt et billede af en nøgen mand strejfede dig slet ikke?

- Nej, slet ikke. Det er svært at beskrive. Der er et fuldstændigt tunnelsyn, hvor alt logik er til sidesat, fordi det kun handler om at få den rus. Når rusen tager af og man har fået udløsning, så kommer jeg tilbage på mig selv og er helt forfærdet.