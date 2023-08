Kritikken vælter ned over Lars von Trier

Tirsdag aften gik filminstruktør Lars von Trier en tur på Instagram. Med sig havde han et budskab, der nu har fået kritikken til at vælte ned over den danske filminstruktør.

'For resten: Til hr. Zelenskyj og hr. Putin og ikke mindst fru Frederiksen (der i går som en kåd nyforelsket poserede med smil fra mundvig til mundvig i cockpittet på en af vor tids uhyggeligste stykker dræbermaskineri):

Russian lives matter also! (russiske liv betyder også noget, red.) Hilsen Lars,' lyder det i opslaget, som det på Instagram ikke er muligt at kommentere.

Derfor har folk søgt over til et af hans tidligere opslag, hvor de i den grad raser.

'Betyder russiske liv noget? Hvilke russere? Russerne, der dræbte mine naboer? Eller russerne, der ødelagde mit hus? Hvis du holder så meget af russere, så kom til Zaporizhzhia/Orykhiv eller se på YouTube, hvad russere gør med min by hver dag!' lyder det i en kommentar, der har fået over 600 likes.

'Ukrainere har ret til at leve! Rusland startede en krig og dræber folk hver dag. Hvorfor støtter du Rusland?' lyder en anden kommentar, som over 300 mennesker har liket.

Det er ikke kun på Instagram, folk raser. Opslaget er af flere ligeledes blevet delt på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

'What the fuck?' skriver en og hashtagger 'LarsVonTrierCancelled'.

'Lars von Trier, hvad er der galt med dig? Alle har ret til at forsvare sin egen nation, så angribernes liv burde ikke betyde noget for dig,' skriver en anden.

Persona non grata

Det er ikke første gang, at Lars von Trier er i modvind.

I 2011 blev han smidt ud af filmfestivalen i Cannes og erklæret persona non grata. Det skete, efter at han på et pressemøde sagde, at han forstod Adolf Hitler, og at han sympatiserede lidt med ham.

Han beklagede senere udtalelserne, som han beskrev som et forsøg på at være humoristisk, og i 2018 kom han dog tilbage til filmfestivalen, da hans film 'The House That Jack Built' blev udvalgt til festivalen.

Lars von Trier fik i 2022 konstateret Parkinsons syge.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lars von Trier. Det har i skrivende ikke været muligt.