Kritiserer DR: - Det er alvorligt

Den kendte tv-vært Felix Smith føler sig inddraget i sagen om Scanleasing af DR, som har lavet et program om den opsigtsvækkende konkurssag, hvor den tidligere direktør nu er anholdt.

I programmet indgår Felix Smith nemlig i et klip, hvor det ifølge ham selv fremstår, som om han har haft forbindelse til Scanleasing.

Det oplyser han i et opslag på Instagram.

Klippet stammer ifølge Smith fra en dag, hvor han sammen med velgørenhedsorganisationerne Sunaid og Kidsaid skulle køre kræftsyge børn rundt i sportsvogne.

Bilerne til arrangementet blev leveret af Scanleasing, og der blev lavet en video fra dagen, som blev lagt på Scanleasings Youtube-kanal.

'Ret uskyldigt klip i videoen, hvor jeg siger, at børnene har været ude at køre i det bedste fra Scanleasing. Det klip har DR valgt at bruge i deres udsendelse 'Pengejægerne' på DR1, og det fremstår, som om jeg er en af 'en lang række kendte mennesker', der indgår i Scanleasings markedsføring.'

'Efter udsendelsen blev jeg kontaktet af flere medier der så min medvirken i programmet, som om jeg var rodet ind i Scanleasings kæmpe bedrag,' skriver Felix Smith i opslaget.

Han uddyber over for Ekstra Bladet:

- Det, jeg er ked af, er, at DR ikke har henvendt sig, inden de bare brugte klippet. Det er alvorligt i mine øjne, at jeg bliver kædet sammen med den sag, for jeg bruger rigtig meget af min tid på at arbejde med biler og bilfirmaer. Men det åbenbart ikke alvorligt i DR's øjne, siger Felix Smith.

Har intet med dem at gøre

Det er ikke den eneste gang, Felix Smith har kørt rundt i biler fra Scanleasing. Til et pressemøde på programmet 'Top Gear', hvor Felix Smith var vært, blev der nemlig også taget en række billeder af ham og virksomhedens luksusbiler.

Her sidder Felix Smith på en Ferrari fra Scanleasing, som det fremgår af nummerpladen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi har billeder i vores arkiv fra et pressemøde på 'Top Gear' i Scanleasings lokaler. Holder du fast i, at du aldrig har haft noget med dem at gøre, som du skriver i dit opslag?

- Jeg har været vært på 'Top Gear' og i den forbindelse havde Discovery lejet Scanleasings lokaler til en pressevisning af vores program, og der blev taget mange billeder af mig derinde, men jeg kan jo ikke stå til ansvar for, at nogle andre har booket et lokale. Jeg har aldrig haft noget med dem at gøre, siger Felix Smith og fortsætter:

- Hvordan i alverden skulle jeg - eller for den sags skyld Discovery - vide i 2020, da de billeder blev taget, at der var noget som helst galt med Scanleasing. Det kan jeg ikke skulle stå til ansvar over for.

DR afviser

Over for Ekstra Bladet afviser Erling Groth, der er redaktør på 'Pengejægerne', dog kritikken fra Felix Smith. Han mener ikke, at DR i programmet sætter Felix Smith i forbindelse med Scanleasing-sagen, men i stedet at de fremstiller, hvordan Scanleasing har markedsført sig.

- Der synes jeg, vi skal skille tingene ad. Vi sætter Felix Smith i forbindelse med, at Scanleasing har brugt kendte mennesker i deres markedsføring. Det er ikke det samme som, at vi sætter ham i forbindelse med konkursen, politianmeldelsen og den efterfølgende politiefterforskning. Det har intet som helst med Felix Smith at gøre, og det bliver heller ikke sagt på noget tidspunkt i programmet, siger Erling Groth til Ekstra Bladet.

- Felix Smith mener jo, at I burde have adviseret ham, inden klippet bare blev brugt i programmet. Har han ikke ret i det?

- Nej, vi forelægger altid for parter, der bliver kritiseret, men i det her tilfælde opfatter vi det ikke som kritik af Felix Smith, men som en helt faktuel oplysning, at Scanleasing har brugt ham og en række andre kendte mennesker i deres markedsføring. Det kan der ikke være nogen tvivl om, at de har. Der er ingen, der sætter ham i relation til sagen, siger Erling Groth.

Ville stoppe DR

Sagen har både Ekstra Bladet og DR dækket intenst, og hos DR har man produceret programmet ved navn 'Pengejægerne:Luksusbiler på frihjul', som er det program, klippet af Felix Smith bliver brugt i.

Kort før programmets udgivelse forsøgte den tidligere direktør, Peter Larsen, dog at få sat en stopper for det.

Han forsøgte at få nedlagt et navneforbud i sagen, så DR ikke kunne vise programmet, men den anmodning afviste retten.

Den fallerede leasingkonges navn havde nemlig allerede været fremme i flere tilfælde, for eksempel her og her, og vækstfonden har sendt en pressemeddelelse ud, om at han er blevet politianmeldt.

'Pengejægerne: Luksusbiler på frihjul' blev vist mandag på DR1 og kan ses på DR TV her.

