Kritiseres for gamblingvideo: - En fejlvurdering

Youtuber Morten Münster møder pludselig kritik for en video, der er et år gammel. I videoen spiller han blandt andet på online casino med sin lillesøster

- Vi satser lige 100 kroner. Oh my god! Fik jeg ikke lige 140 kroner? Gevinst 140 kroner!

Sådan lyder det begejstret fra den danske YouTube-kanon Morten Münster i en mere end et år gammel video på det sociale medie, hvor han sammen med sin lillesøster, Naja, og sin mor, Hanne, giver den gas på et online casino.

- Det er jo det, der er farligt nu, for så gør man det igen, og så taber man, siger Morten Münster i videoen, inden han spiller videre.

Men selvom Morten Münster i sin YouTube-video faktisk advarer sine mere end 400.000 abonnenter om, at sådanne hjemmesider ofte sørger for, at man vinder i starten for at lokke spillere til, møder han nu kritik på det sociale medie Twitter.

I et opslag, der i skrivende stund er blevet liket flere end tusind gange, advarer Twitter-brugeren Mads Vendelin Olesen mod videoen.

Annonce:

'Klart problematisk'

Mads Vendelin Olesen, der selv er eks-ludoman, har tidligere i et interview med Politiken fortalt om sine egne problemer med spil. Og i sit opslag lægger han ikke skjul på, at han finder Morten Münsters video problematisk.

'En influencer, der primært laver content til børn, og som har en halv million abonnenter, vælger at sidde og køre lidt online casino i en video om investering. Har også sin mindreårige søster med til at spille Roulette. Bevares, forbyd spilreklamer, men vi har et kulturproblem', skriver han til opslaget.

I kommentarsporet vinder kritikken genklang hos blandt andre lektor ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge, Stine Liv Johansen, som kalder videoen 'klart problematisk'.

Over for Ekstra Bladet uddyber Stine Liv Johansen sin kritik.

- Jeg har fulgt familien Münster i en årrække, og grundlæggende er de jo kendte for at lave 'good and clean' familieunderholdning og at være meget reflekterede om, hvad de deler, men her mener jeg, de har lavet en fejlvurdering, siger hun og tilføjer:

Annonce:

- Men selvom det åbenlyst er en problematisk ting at dele, er det også vigtigt at have med, at Morten Münster ikke overskrider nogen lovgivning med videoen.

Morten Münster, lillesøster Naja (til venstre for Morten) og mor Hanne er alle populære på YouTube. Foto: Jonas Olufson

Ekstra ansvar

Stine Liv Johansen mener dog, at man som influent med mange unge følgere skal være bevidst om, at man har et ekstra ansvar.

- Han siger faktisk nogle ret fornuftige ting i videoen, om hvordan online spil og gambling virker, og at det er en dårlig måde at bruge sine penge på. Men han fortsætter også en praksis, der i forvejen til en vis grad er normaliseret for børn og unge, fordi man i mange hjem inddrager dem i spil som skrabelodder og den slags, siger hun og fortsætter:

- Vi ved ikke, hvordan sammenhængen er en til en og kan ikke trække en lige linje fra reklamer til gambling og ludomani, men alle og særligt børn og unge er udsat for det med et enormt højt tryk. Så som influent er man nødt til at tage et etisk valg om, hvad man deler, særligt hvis man har mange børn som følgere.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Annonce:

Ked af det

Ekstra Bladet har været i kontakt med Morten Münster om kritikken af hans video. Han afviser, at han i videoen gør reklame for online spil.

'Som jeg siger i videoen, så fraråder jeg folk at gøre det samme. Jeg mener på ingen måde, at jeg reklamerer for casino', skriver han i en besked og fortsætter:

'Væddemålet i videoen går ud på at se, hvem der kan ende op med flest penge sidst på ugen efter et aftalt beløb, og vinderen får begges sum penge. Da væddemålet kun varer en uge, vælger jeg at investere mine penge i meget højrisiko, som jeg også fortæller mine seere. Jeg synes, jeg har været meget opmærksom på at sige, at der var chance for tabe penge, og man aldrig skal spekulere sine penge, mere end man kan tåle at tabe.'

- Det der skal I ikke til at blive bidt af derude. Jeg kommer heller ikke til at blive bidt af det. Vi kommer ikke til at gøre det her igen. Det er et trick, de bruger, for at man skal blive afhængig af det, siger Morten Münster i videoen, hvor hans mor, Hanne, også deltager. Foto: Jonas Olufson

Morten Münster henviser også til, at han i videoen advarer mod de tricks, han mener, at online spilvirksomheder gør brug af.

Annonce:

'Jeg fortæller om min teori om den strategi, casinoer bruger, om at man vinder penge en af de første gange, man spiller, og derefter bare taber alt. Jeg fortæller også i videoen, at jeg aldrig kunne finde på at blive bidt af dette miljø, og at jeg lukkede min konto efter dette win. Men jeg er selvfølgelig ked af, hvis videoen bliver opfattet anderledes, end den var tilsigtet', skriver Morten Münster, der desuden gør opmærksom på, at der er aldersbegrænsning på 18 år på videoen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mads Vendelin Olesen, der ikke har ønsket at stille op til artiklen.