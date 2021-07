Kronprins Frederik aflyser: Deltager ikke i OL

Kronprins Frederik kommer ikke til at være til stede ved De Olympiske Lege i Tokyo, Japan, som planlagt.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse.

Det var ellers planen, at kronprins Frederik skulle være til stede ved legene fra 19. til 26. juli.

Kronprinsen har dog været nødt til at aflyse sit besøg, fordi han har været nær kontakt til en person, der er smittet med coronavirus.

'På grund af skærpede indrejsekrav ved De Olympiske Lege betyder det, at Kronprinsen ikke har mulighed for at rejse til Japan,' lyder det blandt andet i pressemeddelsen.

Her ses kronprins Frederik sammen med kronprinsesse Mary og prins Christian under Danmarks EM-kamp mod Belgien i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Må deltage digitalt

Her lyder det videre, at kronprins Frederik, der er færdigvaccineret, følger myndighedernes anbefalinger om test som nær kontankt.

Ingen andre i den royale familie har været i nær kontakt med personen, der senere har vist sig at være smittet.

'Hverken Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen eller parrets fire børn er nære kontakter til den smittede,' lyder det videre.

Kronprins Frederik udtræder formelt af Den Internationale Olympiske Komité ved 138. generalforsamling, der finder sted 20.-21. juli i år. Her skulle han derfor have været til stede.

Kronprinsens deltagelse i generalforsamlingen foregår i stedet digitalt.