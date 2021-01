Kroppen skal ikke bestemme over Jesper

Jesper Sørensen, der er blevet et velkendt ansigt for mange danskere på grund af den sjældne progeria-lidelse, har fundet en ny side af sig selv og et nyt syn på livet.

Det fortæller han i den nye TV2-dokumentar 'Jespers nye liv', der blev sendt mandag aften.

- Bare fordi jeg er født i den her krop, skal den ikke bestemme, hvad jeg skal bruge mit liv på, siger han i dokumentaren, hvor han også fortæller, at coronaen ikke skal stoppe ham i at udleve hans drømme.

Og de drømme er begyndt at komme til virkelighed

Han har nemlig medvirket som frivillig i en teaterforestilling som vampyr ved Koldinghus, der blev arrangeret af entertainment-firmaet Dystopia.

Han havde selv set en forestilling, hvorefter han kontaktede Dystopia.

- Jeg synes, det så fedt ud, og så spurgte jeg dem faktisk, om de kunne bruge sådan en som mig, som ser lidt anderledes ud og har en lidt anden højde. Jeg tænkte, at jeg kunne bidrage med noget, som folk måske ikke er vant til, fortæller han og understreger, at han normalt ikke er til gyser og splatter.

- Jeg tror, jeg er et sted, hvor jeg har brug for at prøve mig selv af og prøve forskellige ting. Det er vigtigt for mig.

Jesper og hans ven Dan Jakobsen har meget tilfælles. Også kærligheden til AaB. Foto: TV2

En selvstændig herre

Siden TV2 startede med at følge Jesper og hans liv for 10 år siden, er der sket meget med den nu voksne mand. Hans syn på livet og oprejste pande har gjort, at Jesper har rigtig mange bolde i luften på samme tid.

Han har taget kørekort. Han har arbejdet som frivillig for 'Lykkelige', der er en håndboldliga for udviklingshæmmede børn i alderen 5-15 og han har fået tatoveringer.

Så har han taget kørekort og er flyttet hjemmefra, og specielt det at bo alene, er faldet i Jespers smag.

- Det er mit helt eget crib. Det er hårdt en gang i mellem, men jeg elsker at bestemme selv. Jeg går og hygger mig og har det skide godt. Jeg kan godt finde på bare at gå rundt i bar røv. Det er så dejligt, siger Jesper med et smil på læben.

Fakta: Progeria er en sjælden genetisk sygdom, der gør, at kroppen ældes otte gange hurtigere end normalt.



Børn med progeria bliver gennemsnitligt 13 år og bliver sjældent ældre end 16.



Børnesygdommen rammer mindre end én ud af otte millioner børn.



123 børn i verden lever i dag med sygdommen – 24 i Europa.



Progeria-ramte Jesper Sørensen fra Nordjylland blev kendt af hele den danske befolkning, da han i 2008 medvirkede i TV 2-dokumentaren 'Drengen i den gamle krop'. Siden har tv-stationen og de danske tv-seere fuldt ham i en række udsendelser. (Kilde: Wikipedia, progeriakids.com.) Vis mere Luk

Det handler om, hvem vi er

Jesper skal også være vært og ansigtet udadtil på den nyåbnede Cafe Flyverskjul, som er søsat af to af hans venner, hvor også han har været en stor del af opstarten.

og selvom det virker til, at den lille mand har gang i mange ting, så stopper det ham ikke. Tværtimod.

- Det handler ikke så meget om, hvor små vi er, men hvordan vi færdes, og om hvordan vi er som personer.

- Fordi man er født med en sygdom eller diagnose, så skal man ikke tage tingene så tungt, fordi så er der en masse andre ting, man er god til. Man har måske bare ikke chancen for at vise det. Det er jo egentlig, hvad jeg er i gang med nu.

Jesper fortæller også i dokumentaren, at han er stoppet med den medicin, han har taget siden han var 10.

Stoppet med livsforlængende medicin

