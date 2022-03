Kryptisk om tv-projekt: - Måske er det 'Familien fra Bryggen'

Stephanie 'Geggo' Salvarli laver tv for tiden, men vil hverken be- eller afkræfte, om det er nye afsnit af TV3's guldkalv, der ellers skulle holde pause på ubestemt tid. Hun er irriteret over, at hun ikke må fortælle mere om det til sine fans

I maj 2021 blev det til manges overraskelse meldt ud, at 'Familien fra Bryggen' holdt pause på ubestemt tid - endda med risiko for, at det populære tv-program aldrig ville vende tilbage på tv-skærmen igen.

Det skete, efter at der bl.a. havde været intern uro i familien med uoverensstemmelser mellem bl.a. Linse Kessler og datteren Stephanie Salvarli, men også fordi, man var løbet tør for spændende ting at filme i dagligdagen.

I august i fjor åbnede Linse Kessler så lidt op og antydede, at 'Familien fra Bryggen', der er et af TV3's flagskibe gennem mange år, helt sikkert ville vende tilbage, men at det kun er godt, at der går lidt tid, så der er nye oplevelser i livet at se tilbage på i programmerne.

Spørgsmålet er så, om det er snart, at føljetonen genoptages.

Adspurgt om netop det er Stephanie Karma Salvarli, i daglig tale kaldet Geggo, særdeles kryptisk, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til årets uddeling af Tv Prisen på Tivoli Hotel i København.

Måske - måske ikke

Hun afviser ikke, at det sagtens kunne være 'Familien fra Bryggen', hun og den øvrige familie for tiden i al hemmelighed filmer.

- Vi går jo og laver noget fjernsyn for tiden, men jeg har fået strenge ordrer om, at jeg ikke må sige for meget, så jeg går bare og venter på, at der nogen, der siger, at nu må jeg sige det.

- Men det er ikke 'Familien fra Bryggen'?

- Måske er det 'Familien fra Bryggen'. Måske er det noget helt andet.

- Er det ikke svært at gå og lave tv, når man er så kendt som jer, for der er vel nogen, som spotter jer, når I filmer ude i det fri?

- Jooo, både og. For det kan jo være alting, vi går og laver. Der har været nogle ting på tegnebrættet, og så har vi valgt at springe fra det, og så har vi fundet på noget andet , så det kan jo være alverdens ting.

- Men det er ikke med min gode vilje, for stod det til mig, så kunne vi lige så godt bare sige det nu. Jeg gider da godt at fortælle det. Jeg har en masse følgere, der sidder og venter på, hvad det er, vi går og laver. Så jeg gad godt sige det. Men jeg må ikke, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stephanie Karma Salvarla - også kaldet Geggo - er ved at gå ud af sit gode skind, fordi hun intet må fortælle om familiens aktuelle tv-projekt. Foto: Emil Agerskov

Aldrig mindre stresset

Stephanie Salvarli nyder livet fuldt ud for tiden med gemalen Ceniz, som ikke var med på den røde løber, og de to døtre Alba, seks, og Sia på et.

- Det går så godt. Jeg er er meget glad. I øjeblikket går jeg mest bare og hygger mig, og jeg tror aldrig, jeg har været mindre stresset, end jeg er lige for tiden. Jeg har det så godt. Det er nok altid en udfordring med to børn, men jeg har to vidunderlige piger, så jeg skal ikke klage, lyder det fra Stephanie Salvarli.