Kultur-kendis i retten: Vil frifindes for voldtægt

RETTEN I VIBORG (Ekstra Bladet): Stemmen knækkede en kort stund, da han svarede på det afsluttende spørgsmål fra sin forsvarer, advokat Lene Sejersen.

- Jeg har altid sat meget højt at passe på mine ansatte, sagde den 45-årige tiltalte kultur-kendis, som ved byretten i Hjørring blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for voldtægt i form af andet seksuel forhold end samleje med en af sine kvindelige medarbejdere tilbage i november sidste år.

Han blev samtidig frikendt for blufærdighedskrænkelse mod en anden kvindelig ansat, der igen torsdag i landsretten har forklaret, at den tiltalte pressede en fod hårdt op i skridtet på hende i et varmtvandsbassin i Herning tilbage i marts 2018.

Den 45-årige tilsyneladende veltrænede mand ankede straks byretsdommen fra 24. november 2021 til frifindelse.

Den tiltalte kulturkendis, der følges af sin hustru i retten, havde ifølge anklageskriftet flere fingre i den forurettede kvindes vagina, mens hun på grund af indtagelse af alkohol og søvn var ude at stand til at sige fra. Overgrebet skete ifølge anklageskriftet på et hotelværelse i Skagen i forbindelse med en fødselsdagsfest 12. september 2020, hvor den tiltalte deltog sammen med to kvindelige og en mandlig ansat i sit og hustruens firma.

Følelserne sad også uden på tøjet, da den forurettede kvinde lyttede til anklager Emil Stenbygaards gennemgang af sagen forud for hendes afhøring.

- Først ville han kysse mig nede ved festen. Jeg sagde: 'Hvad har du gang i. Du er gift og er min chef', forklarede den 31-årige kvinde.

Vågnede med nedtrukne trusser

Ifølge hende var den tiltalte fra tidligt på dagen fokuseret på at drikke alkohol. Det fortsatte angiveligt i et omfang, så den forurettede kvinde ud på aftenen blev så dårlig, at hun måtte gå op på sit og en kvindelig kollegas værelse. Både den tiltalte og kvinden, som ifølge politiet siden blev offer for voldtægt, har forklaret i retten, at de begge gik op på værelset.

- Det var mit ansvar, at hun havde det godt, men hun kastede op og virkede meget fuld, forklarede den tiltalte om årsagen til, at han var fulgt efter kvinden op på værelset og havde placeret en spand ved siden af hendes seng, inden han ifølge eget udsagn gik igen.

Den unge kvindes oplevelse var ganske anderledes.

- Jeg vågnede ved, at han (den tiltalte) havde to fingre oppe i mig. Mine bukser og trusser var trukket ned. Jeg råbte: 'Hvor er J'?, 'Hvor er J?' (kvindelig kollega, red.), forklarede den 31-årige kvinde, der siden er stoppet med at arbejde i den tiltaltes firma.

Den tiltalte har blandt andet gjort sig bemærket ved at vinde en prestigefyldt ærespris og har i flere omgange haft en professionel relation til det danske kongehus.

Hvorfor skal jeg svare igen

Den forurettede kvinde var øjensynligt utilpas både ved gensynet med sin tidligere chef og de gentagne spørgsmål om sin traumatiske oplevelse.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal svare på alt det her igen. Jeg bliver bange og har jo svaret på de samme spørgsmål før, sagde hun grædende, hvortil anklager Emil Stenbygaard pointerede, at afhøringen snart var overstået.

Den anden kvindelige deltager i festen og bofælle med den forurettede på hotelværelset i Skagen bekræftede i sin forklaring, at den tiltalte, 45-årige mand efter lang tids coronanedlukning var meget fokuseret på at drikke, og at han havde forsøgt at kysse den 31-årige.

Den kvindelige kollega afviser, at hun af den tiltalte var blevet bedt om at følge den 31-årige op på sit værelse, da hun var blevet dårlig.

- Vi (den anden deltagende mandlige kollega, red.) undrede os over, at de to andre var væk så længe, så jeg gik op på værelset. S (den forurettede kvinde, red.) fortalte grædende, hvad der var sket, og jeg var i chok, fortalte den kvindelige kollega, der heller ikke længere arbejder hos den tiltalte.

Et tredje kvindeligt vidne - en nær veninde til den 31-årige, forurettede - forklarede, at hun den omtalte september-aften for snart to år siden var blevet ringet op af en grædende og hulkende S.

- Han har haft sine fingre oppe i mig og står og banker på min dør, sagde hun (den forurettede, red.) hulkende i telefonen, forklarede veninden.

Dommen ventes afsagt senere torsdag.