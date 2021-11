Kultur-profil dømt for voldtægt: Samarbejdspartnere klapper i

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at en mandlig kultur-profil ved Retten i Hjørring er blevet kendt skyldig i voldtægt ved andet forhold end samleje. Han har igennem hele sagen nægtet sig skyldig og ankede sagen til frifindelse på stedet.

Manden, der er i 40'erne, er kendt i de finere, kulturelle kredse i Danmark.

Han har blandt andet vundet en prestigefyldt ærespris, og ad flere omgange har han haft en arbejdsmæssig relation til det danske kongehus samt store tv- og teaterproduktioner.

Den dømte kultur-profils mange samarbejdspartnere er dog ikke meget for at kommentere dommen, da Ekstra Bladet forsøger at afkræve dem svar på, hvorvidt voldtægtsdommen vil få konsekvenser for, om de vil arbejde sammen med den dømte i fremtiden.

Hos TV 2, som den dømte ad flere omgang har arbejdet sammen med på større tv-produktioner, lyder meldingen, at de ingen kommentarer har til sagen.

Heller ikke hos Det Kongelige Teater, som den dømte også flere gange har arbejdet med, ønsker at kommentere sagen. Herfra lyder meldingen, at de vil vurdere det, hvis situationen atter skulle blive aktuel.

Kongehusets kommunikationsafdeling har ligeledes afvist at kommentere sagen over for Ekstra Bladet. Det sker med henvisning til, at den dømte har anket sagen til Vestre Landsret, og den derfor ikke er afsluttet.

Kultur-profilen blev onsdag idømt fire måneders fængsel for voldtægt af andet seksuelt forhold end samleje, men blev frifundet i et andet forhold, der omhandler blufærdighedskrænkelse. Læs mere om dommen i boksen herunder:

Glæden er stor

Hos den forurettede kvinde var glæden over dommen stor umiddelbart efter domsafsigelsen onsdag.

- Vi er lettede og glade lige nu. Vi er selvfølgelig ikke helt tilfredse, da han ikke bliver dømt i begge forhold, men det er rart, at der er kommet en eller anden form for retfærdighed, lød det fra en repræsentant for den forurettede kvinde til Ekstra Bladet.

Kultur-profilen selv ønskede ikke at kommentere dommen, da Ekstra Bladet mødte ham uden for Retten i Hjørring.

- Nej tak, lød det kortfattet fra manden, der igennem hele sagen har haft støtte af sin kone i retslokalet.

Under retssagen har kultur-profilen dog ikke lagt skjul på, at anklagerne ifølge ham ikke passer, og op til flere gange har han ladet tårerne flyde frit i retslokalet i Retten i Hjørring, når han har fortalt om, hvordan sagen har påvirket ham og er rygtedes i de kulturkredse, han arbejder og færdes i.

Heller ikke hans forsvarer, Lene Sejersen, har ønsket at kommentere sagens udfald over for Ekstra Bladet.