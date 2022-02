Der er store smil hos forfatteren Cana Buttenschøn.

Efter en hård tid med en kræftdiagnose ser det hele nemlig lysere ud for moderen til tre.

Det skriver hun på det sociale medie Instagram.

'Jeg har været til kontrol i dag. Hvor min fantastiske læge på Riget endnu engang fortalte mig, at alt ser ud som det skal. Der er ingen tegn på tilbagefald og mine stråleskader er på et fornuftigt niveau. Jeg kunne græde af glæde', lyder det i opsalget.

Cana takker videnskaben og lægerne for al det, de har gjort for hende under sygdommen.

'Tænk, at videnskaben har givet mig alt det. Livet, igen. Tænk, at nogen har forsket og lært fra sig og gjort, at jeg har kunnet få den bedste behandling overhovedet, mod min kræftsygdom. Det er jeg helt på røven over - og jeg vil så frygteligt gerne give lidt tilbage'.

Vil støtte med omsætning

Nu har hun derfor besluttet, at hun med sin webshop Cana Care vil støtte Kræftens Bekæmpelse.

'Derfor har jeg besluttet at donere 10% af februars omsætning på min shop til forskning i Kræftens Bekæmpelse. Så. Hvis nu du alligevel havde tænkt, at du skulle shoppe bøger eller produkter fra Cana Care, så gør det gerne nu, så dit køb kommer med i denne måneds omsætning, som jeg selvsagt håber på kommer til at slå alle rekorder, så vi kan sende en ordentlig check afsted. Jeg ved der er behov og jeg ved, at det gør en forskel', skriver hun.

Cana opdagede, at hun havde kræft i forbindelse med fødslen af sin datter.

Her opdagede lægerne en knude i hendes livmoder.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Cana Buttenschøn. Hun ønsker ikke at uddybe, men Ekstra Bladet har fået lov at citere hendes opslag.

Cana Buttenschøn er uddannet jordemoder og har tidligere været gift med sangeren Thomas Buttenschøn, med hvem hun har to sønner.