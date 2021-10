Kunne tjene 200.000 på en weekend

Ingen, der har fulgt blogger Mascha Vang de seneste år, kan være overrasket over, at hun er en succesfuld forretningskvinde.

De seneste år hun leveret millionoverskud i virksomheden Mascha Vang ApS, og hun har da også flere succesfulde projekter bag sig.

Det fortæller hun nærmere om i bogen 'Mascha', der udkommer 1. november. I bogen deler Mascha Vang sin historie helt fra barndommen i den nordjyske by Byrsted til livet som forretningskvinde og alenemor.

I øjeblikket er Mascha Vang hver fredag på dansegulvet i 'Vild med dans' på TV 2 sammen med Thomas Evers Poulsen. Foto: Jonas Olufson

Også den spæde begyndelse som blogger fylder i bogen. Mascha Vang fortæller, at hun var utilfreds med, hvor meget det kostede hende at samarbejde med bureauet Bloggers Delight, hvor hun i begyndelsen var tilknyttet.

Men da hun først blev herre i eget hus, var der penge at hente. Det startede, da hun gennem ClubMascha kunne tilbyde sine følgere rabatter på spaophold.

'Måden, vi gjorde det på, var, at jeg linkede til tilbud via min blog, Facebook og Instagram, når jeg selv var på et ophold. Når weekenden var slut, havde jeg som regel tjent i omegnen af 200.000 kroner. Til mig selv', fortæller Mascha i bogen og fortsætter:

'Der var også andre, der tjente på det. Min rekord er stadig at have solgt spaophold for 800.000 kroner på 24 timer. Det var jo et fedt job, men også meget nemme penge, så vi gav en pæn del til velgørenhed i den periode'.

Blev set ned på

Mascha Vang fortæller i bogen, at hun i begyndelsen af sin blogger-karriere mødte mange fordomme fra folk, der havde svært ved at tro, at hun kunne drive forretning.

'Der er blevet set ned på at være med i reality-tv, at eksponere sig selv eller 'udstille sig selv', som de kalder det - dem med de fine fornemmelser. Jeg er meget ligetil, og jeg taler meget ligetil, og så bliver man en gang i mellem trynet af dem, der er mere belæste', skriver Mascha.

Først da hendes første regnskab blev offentligt, tabte 'de fine mænd i jakkesæt' kæben over hende.

Mascha Vang har i løbet af karrieren deltaget i adskillige tv-programmer ud over 'Vild med dans'. Foto: Anthon Unger

'Lige pludselig var jeg interessant og ikke helt dum, og det måtte de jo erkende. Sorte nuller på et stykke papir er den eneste måde, du kan få disse mænds respekt på. Hvis der står flere end på deres lønseddel, nå, så har du deres opmærksomhed. Måske endda deres frygt', skriver Mascha Vang.

