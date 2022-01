Kunstner-bolig til salg: Kræver 14 millioner

Efter en længere pause er provokatøren og den internationale kunstner Marco Evaristtis vilde udsigtslejlighed i København kommet tilbage på markedet.

Denne gang med en ny mægler og en ny frisk pris på det 120 kvadratmeter store hjem med to altaner, som ligger ved vandet tæt på Langelinie og Kastellet i København.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Evaristti, der især blev verdenskendt for sit værk med fisk i blendere tilbage i 2000, har boet i lejligheden siden 2018 og mange af kunstnerens egne værker, der ofte involverer skeletter, præger da også hjemmet, der har tre værelser, et køkken-alrum, to udestuer og altså også boligkøbernes favorit; havudsigt.

Denne gang følger der et prisskilt på lige under 14 millioner kroner med ejerlejligheden, som er kommet til salg hos den lokale mæglerbutik Lokalbolig Østerbro.

Lejligheden er 120 kvadratmeter. Foto: Lokalbolig Østerbro

Meget mere for én kvadratmeter

Det er ikke første gang, Evaristtis lejlighed har været til salg; tilbage i efteråret 2020 ramte den markedet med en udbudspris på 11.750.000 kroner. Efter et halvt år og et nedslag i prisen på 500.000 kroner blev den taget af igen uden et salg. Men måske viser det sig, at anden gang er lykkens gang – siden dengang er priserne nemlig kun gået en vej, og det er op.

Ifølge tal fra Boliga.dk blev ejerlejlighederne i Marco Evaristtis postnummer; København Ø i 2021 solgt for en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 56.169 kroner, hvilket er godt 8.000 kroner dyrere pr. kvadratmeter end priserne i 2020.

Der er skal dog en del flere penge til, hvis du skal købe Evaristtis lejlighed; den er nemlig udbudt til en kvadratmeterpris på lige over 117.600 kroner.

Udover fisk i blendere har den chilenskfødte kunstner Marco Evaristti blandt andet sat sit præg på kunstverdenen med sit værk 'Testimonies' fra 2019, som ved brug af skeletter – forgyldte og malede - retter skarp kritik mod den katolske kirke.

Se lejligheden her.