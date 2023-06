Kunstner sagsøgt for at bruge Irmapigen: 'Fuck Coop'

Kan t-shirts og bøllehatte være kunst?

Den danske kunstner Artpusher, der tidligere havde det borgerlige navn Søren Vilhelm, men som i dag juridisk har skiftet navn til Love Party, er blevet sagsøgt af Coop.

Ekstra Bladet er i besiddelse af stævningen og kan derfor bekræfte indholdet.

Dagligvarekæden mener nemlig, at han har krænket deres varemærke ved at udgive t-shirts, plakater, krus, bøllehatte og alverdens andre ting med billeder af Irma-pigen.

Pigen er nemlig et varemærke ejet af Coop, og selvom man til en hvis grad kan bruge et sådant væremærke i sin kunst, så mener Coop, at Artpusher har krænket deres varemærke ved at bruge Irmapigen kommercielt.

De mener nemlig, at Artpusher bruger varemærket til selv at tjene penge, når han sælger sin merchandise.

Derfor vil de have retten til at nedlægge et forbud mod, at Artpusher kan sælge produkter med Irmapigen, samt at han skal tilbagekalde alle eksisterende produkter.

Derudover vil de have nedlagt forbud mod, at Artpusher kan gøre kommercielt brug af betegnelsen 'Fuck Coop', fremgår det af stævningen.

- Vi ville helst have undgået en sådan sag og har forsøgt at indgå i en dialog med ham igennem det seneste år, men i løbet af 2023 er misbruget blevet accelereret, og der er et omfattende kommercielt brug. Han sælger vare med Irma-logoet til meget, meget høje priser.

- Derfor er vi nødt til at reagere for at beskytte vores eget varemærke, siger informationsdirketør Jens Juul Nielsen til Ekstra Bladet.

Det er dette billede, Artpusher har lavet med teksten 'Fuck Coop', som virksomheden vil have fjernet. Foto: Artpusher/Søren Vilhelm

Sagsøgt før

Ekstra Bladet har torsdag talt med Søren Vilhelm, bedre kendt som Artpusher, som fortæller, at det ikke er første gang, han er blevet sagsøgt.

- En af udfordringerne for dem, der sagsøger mig, er, at jeg er sådan en gammeldags kunstner, så når jeg får lyst til at tegne en Irmapige, så sætter jeg mig ned med et stykke papir og en blyant, og så tegner jeg hende. Når jeg gør det på den måde, så vil det være en fortolkning, og når det er en fortolkning, så har jeg kunstnerisk ytringsfrihed til at lave det.

- Men Irma har jo ikke noget problem med, at jeg laver et enkelt maleri. Der hvor jeg bevæger mig ind i en gråzone, er når jeg begynder at komme det på en kuglepen, en klaphat eller en t-shirt. Så er jeg inde i en gråzone, hvor man kan begynde at diskutere, om det er det ene eller det andet. Det er jeg klar over, siger han.

Muligt samarbejde

Han fortæller om, hvordan han begyndte at bruge Irmapigen i sommeren 2022 i forbindelse med Roskilde Festival, hvor han tegnede hende med en cigaret i munden og en flaskeøl i hånden.

Dette fremgår ligeledes af stævningen, og her fremgår det også, at Irma tog kontakt til Søren Vilhelm for at forsøge at få det stoppet. Det endte med, at de indgik i en forhandling om et muligt samarbejde.

Coop påpeger dog i stævningen, at det hele tiden var et krav, at de skulle godkende enhver brug af Irmapigen. Et 'nødtvunget samarbejde', som de kalder det, så de kunne forhindre en mere kommerciel og omfattende brug.

- Jeg arbejder på det, indtil jeg får et opkald fra direktøren Jan Larsen i januar, hvor han fortæller, at nu lukker Irma altså. Og jeg tænker 'kære ven, jeg har arbejdet røven ud af bukserne i seks måneder på et projekt for jer'.

- De lukker Irma, og jeg får ikke betaling for et halvt års arbejde. Aftalen var, at grunden til jeg ikke laver merchandise, er fordi vi har en aftale om et samarbejde. Men nu lukker I, og så er den aftale vel ophævet, og derfor laver jeg selvfølgelig merchandise igen, siger han.

Siden har Søren Vilhelm blandt andet lavet en Irmapige til fejringen af FCK's danske mesterskab, og han planlægger at udgive en 'Tour de France'-udgave snart, fortæller han,

Sagen er anlagt ved Sø- og Handelsretten, og der er endnu ikke fastlagt en dato for, hvornår den skal føres.