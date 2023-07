Kurs mod ukendte kyster: Havana på vandet igen

Sammen med ægtefællen, Louise, og deres to fælles børn er Emil Midé Erichsen igen draget ud på nye haveventyr ombord på den mytiske Havana-båd. Destinationen? Ingen ved det

Den evigt eventyrlystne Emil Midé Erichsen, der er ældste barnebarn i Kløvedal-klanen, er taget på tur igen.

Han varslede det tilbage i februar over for Avisen Danmark, og nu er Behas ældste søn, ægtefællen Louise og deres to små drenge stævnet ud på endnu et eventyr til søs. Denne gang er der ikke fastlagte koordinater på forhånd. Kursen er sat på ud i det blå ombord på 'Kurs mod fjerne Kyster'-båden Havana.

Emil Midé Erichsen (tv, red.) er efterhånden en garvet sømand, så selv kronprins Frederiks renommé til havs må siges at blegne set i lyset af Erichsens hav-cv. Foto:TV2

'For en uge siden, d. 15. juli - præcis 7 år efter vi kom hjem, sejlede Havana ud igen. Denne gang med min lille familie. Louise, drengene og jeg er taget på langfart. Vi ved ikke præcist, hvor vi skal hen eller hvor længe vi skal være afsted. Men det er heller ikke så vigtigt. Det, vi drømmer om, er tid. Tid med vores to små drenge..' skriver Emil Erichsen i et Instagram-opslag.

Annonce:

Til Søs til Svalbard

Tilbage i februar gjorde Emil Erichsen sin far, Mikkel Beha Erichsen, kunsten efter og skrev en solobog om sine rejsebedrifter fra familiens tur til Svalbard. Turen er selvfølgelig også lavet til tv-rejseprogrammet 'Den sidste breddegrad'.

Det er dog uvist, om der er et kamerahold med for at dokumentere Midé Erichsen-familiens nye sejltur mod ukendte farvande.

Ekstra Bladet har rakt ud til Emil Midé Erichsen for at høre nærmere, men det har ikke været muligt at få en kommentar.